Samsung uczy się na błędach! Galaxy S21 FE będzie chłodny

Samsung po niemiłych wpadkach z Galaxy S20 FE dobrze przemyślał konstrukcję nadchodzącego Galaxy S21 FE. Na pokładzie flagowy procesor i 5G.

Samsung przygotowuje się do wprowadzenia na rynek Galaxy S21 FE. Tańsza wersja flagowego Galaxy S21 pojawi się na rynku dopiero w wakacje. Na szczęście jest na co czekać. Najnowsze przecieki sugerują, że na rynek trafi niezwykle ciekawy i dopracowany smartfon.

Rodzina Galaxy S21

Galaxy S21 FE to już niemalże smartfon legenda. Na przestrzeni ostatnich miesięcy do sieci trafiło mnóstwo plotek. Smartfon nie ma łatwego zadania - Galaxy S20 FE pomimo swoich problemów rewelacyjnie przyjął się na rynku. Klienci koreańskiego producenta docenili wysoką wydajność i świetną jakość w niższej cenie.

Do sieci trafiły właśnie nowe informacje na temat Galaxy S21 FE. Smartfon został odnaleziony w bazie danych Geekbencha 5. Wynik testu syntetycznego potwierdza, że urządzenie otrzyma topowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G. Co ważne układ ten trafi również do europejskich egzemplarzy. Po niemiłej przygodzie z Exynosem 990 i wersją 4G LTE, Samsung woli dmuchać na zimne. Dosłownie i w przenośni - procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G jest znacznie wydajniejszy i chłodniejszy od Samsungowych odpowiedników.

Niestety nie obyło się bez oszczędności. Samsung zdecydował się na ograniczenie ilości pamięci operacyjnej. Galaxy S21 FE będzie pierwszym flagowcem z procesorem Snapdragon 888 i "zaledwie" 6 GB pamięci operacyjnej.

Bazowe modele Galaxy S21 posiadają co najmniej 8 GB RAMu, a Galaxy S21 Ultra może pochwalić się obecnością 16 GB pamięci operacyjnej.

Galaxy S21 FE otrzyma 5G w standardzie. Smartfon zadebiutuje w sierpniu 2021 roku z Androidem 11 na pokładzie.

Źródło: techradar.com