Samsung udostępnia Good Lock 2020 z wsparciem dla Androida 10 i One UI 2.0

To wielki dzień dla posiadaczy nowych smartfonów od Samsunga, którzy lubią dostosować urządzenie do swoich potrzeb.

Dziś jest dzień, na którego wyczekiwało wielu użytkowników smartfonów koreańskiego producenta. Samsung zdecydował się oficjalnie wprowadzić do swojego sklepu z aplikacjami Galaxy Store program Good Lock 2020. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami producenta nowa wersja rozwiązania przynosi wsparcie dla Androida 10 i One UI 2.0.

Źródło: pcworld.com

Good Lock stał się właśnie kompatybilny z motywami w systemie operacyjnym Android. Samsung zdecydował się również na implementacje kilku nowych wtyczek. Niestety wiele wskazuje na to, że Samsung nie zamierza rozszerzać dostępności aplikacji na większą ilość rynków. Prawdopodobnie polscy użytkownicy smartfonów Galaxy, którzy zapragną skorzystać z Good Lock 2020 będą zmuszeni do pobrania odpowiedniego pliku instalacyjnego .APK z sieci. Pamiętać trzeba także, ze najnowsze smartfony, które zostały wyposażone w system Android 10 od raz po wyjęciu z pudełka, czyli między innymi Samsungi Galaxy Note 10 Lite i Galaxy S10 Lite nie są jeszcze kompatybilne z wszystkimi opcjami Good Lock 2020. Prawdopodobnie zmieni się to wraz z wprowadzeniem nowej wersji programu.

Samsung zaleca odinstalowanie aplikacji i wszystkich zainstalowanych wtyczek programu Good Lock użytkownikom, którzy korzystali z tego rozwiązania na starszych wersjach Androida, a teraz ich urządzenie pracuje pod kontrolą najnowszego Androida 10 z One UI 2.0.

Z jakich wtyczek mogą obecnie skorzystać posiadacze smartfonów Samsunga z Androidem 10 i One UI 2.0? Producent udostępnił następujące dodatki: QuickStar, Task Changer oraz Routines. Jak widać ilość wtyczek nie jest zbyt duża, ale z pewnością zmieni się to w przyszłości.

Przypominamy, że Good Lock to autorskie rozwiązanie Samsunga, które pozwala w znacznym stopniu zmienić wygląd oraz sposób działania autorskiej nakładki producenta - najpierw Samsung Experience, a teraz One UI. To nie pierwszy raz, kiedy producent udostępnia Good Lock dla swoich urządzeń. Wcześniej z takie rozwiązania mogli skorzystać między innymi posiadacze Samsungów Galaxy S8.

Źródło: sammobile.com