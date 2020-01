Samsung ujawnia dochody i plany na 2020 rok

Samsung podał swoje wyniki finansowe za ostatni kwartał 2019 roku. Jest bardzo dobrze, ale teraz będzie nieco gorzej.

Samsung Electronics zgłosił przychody o równowartości 50,54 mld dolarów, z czego zysk to 6,04 mld USD. Za cały 2019 rok odnotował 194,43 mld dolarów przychodu i 27,77 mld zysku. Doskonale sprzedawały się flagowce z rodziny Galaxy, a producent spodziewa się, że rodzin S20 powtórzy ten sukces. Mimo to spodziewany jest ogólny spadek sprzedaży smartfonów, spowodowany nasyceniem rynku oraz oczekiwaniem wielu konsumentów na rozwój sieci 5G. Samsungs w ostatnim kwartale 2019 roku uzyskał z flagowców aż 21,05 mld USD, a ponieważ w przyszłym roku spodziewa się globalnego wzrostu zapotrzebowania na modele 5G i składane smartfony, będzie szedł w tym kierunku.

W planach Samsunga na bieżący rok ważną rolę stanowi dostarczanie użytkownikom masowym rozwiązań jednoukładowych. Exynos 990 nie ma modemu 5G, dlatego do obsługi tego standardu musi używać modemu Exynos 5G Modem 5123, ale średniak Exynos 980 w ogóle nie ma takiej możliwości. Samsung chce także ulepszać aparaty kolejnych smartfonów. W 2020 roku ma zamiar podwoić sprzedaż procesorów 8nm oraz elementów powiązanych z 5G. Planowane jest także powalczenie o produkty 4nm i 5nm - ale czy uda się to w bieżącym roku - trudno powiedzieć. Jak na razie przegrywa z Qualcomm oraz Apple, których procesory uchodzą obecnie za topowe. Mimo to Samsung wciąż pozostaje liderem sprzedaży smartfonów z Androidem.

Źródło: XDA Developers