Samsung uruchamia program wynajmu smartfonów w Indiach

Mieszkańcy Indii nie muszą już kupować flaogwych smartfonów Samsunga. Mogą zdecydować się na ich wynajem za stałą miesięczną opłatą.

Model zakupu smartfona razem z umową na świadczenie usług telekomunikacyjnych z wybranym operatorem ostatnio przestaje mieć sens. Smartfony stają się coraz droższe, więc operatorzy proponują ich sprzedaż na raty oraz oddzielny abonament na usługi telekomunikacyjne. Niestety rozwiązanie to nie istnieje lub jest skrajnie nieopłacalne na wielu rynkach na całym świecie. Zaliczają się do nich także Indie. Brak abonamentów z telefonami komórkowymi utrudnia zakup mieszkańcom tego kraju droższych modeli telefonów komórkowych, ponieważ nie stać ich na jednorazowy zakup telefonu za kilka tysięcy złotych. Przez to sprzedaż urządzeń Samsunga, Apple i innych jest niska

Rozwiązanie tego problemu znalazł Samsung, który oferuje swoim klientom wiele produktów za stałą miesięczną opłatę. Wygląda na to, że producent eksperymentuje z różnego rodzaju opcjami wynajmu. Usługi tego typu już od kilku lat dostępne są w Stanach Zjednoczonych, gdzie ludzie są przyzwyczajeni do wypożyczania i zakupu urządzeń w modelu subskrypcyjnym. Samsung zainwestował w firmę Rentmojo i rozpoczął wynajem online na sporym rynku indyjskim.

Cały proces wynajmu urządzeń obsługiwany jest przez Rentmojo i jest obecnie dostępny tylko w wybranych miastach: Bangalore, Delhi, Gurgaon, Mumbai, Noida, Chennai, Hyderabad i Pune. Dodatkowym ograniczeniem jest gama modeli, które można wynająć. Zaliczają się do nich smartfony Galaxy S10/S10+, Galaxy Note 10/10+, Galaxy Note 9 i Galaxy A70. Jak widać poza Galaxy A70 są to same najdroższe i flagowe modele, a i Galaxy A70 do najtańszych smartfonów nie należy.

Niestety w obecnej formie rozwiązanie nie jest zbytnio opłacalne. Samsung umożliwia wypożyczeniu urządzenia na okres 6, 12 i 18 miesięcy. Im dłuższy czas tym niższe koszty miesięczne. W każdym przypadku klient musi wpłacić na początku umowy depozyt w kwocie około 120 dolarów. Miesięczny koszt wypożyczenia Galaxy Note 10 w Bangalore to około 77 dolarów przy sześciomiesięcznym czasie trwania umowy. W przypadku wybrania 1,5 rocznego najmu koszt miesięczny spada do około 55 dolarów. Oznacza to, że zapłacimy niespełna 1000 dolarów przez półtorej roku, a smartfon i tak nie stanie się naszą własnością.

