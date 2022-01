Samsung w końcu prezentuje procesor Exynos 2200! Jednostka godna flagowców?

Po delikatnym opóźnieniu Samsung w końcu zaprezentował swój najnowszy procesor. Czy jednostka, którą znajdziemy w Samsungach Galaxy S22 będzie w stanie rywalizować ze Snapdragonem 8 Gen 1?

W ostatnich tygodniach bardzo dużo mówiło się o Samsungu Galaxy S22. i nie ma co się dziwić, ponieważ od jego zapowiadanej premiery dzieli nas coraz mniej czasu. Najwięcej uwagi poświęcano jednak procesorom, które mają napędzać flagowce Samsunga na 2022 rok.

Wszystko zaczęło się w momencie, w którym koreański producent nie zaprezentował jednostki Exynos 2200 w planowanym przez siebie terminie. Później wydał oświadczenie, w którym ogłosił premierę chipu razem z nowymi smartfonami - czyli zapewne serią Galaxy S22. To rozbudziło plotki o tym, czy Exynos 2200 w ogóle znajdzie się w tych urządzeniach, czy być może układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 znajdzie się w smartfonach na całym świecie.

Okazuje się, że Samsung zaprzeczył własnym słowom i postanowił zaprezentować chip Exynos 2200 dzisiaj. Czy oznacza to, że pierwotny plan producenta zostanie zachowany, a mieszkańcy Europy będą mogli kupić urządzenie z tym właśnie układem?

Przede wszystkim powinniśmy zapytać najpierw o to, co zaoferuje użytkownikom nowy procesor. A będzie to całkiem sporo. Warto zwrócić uwagę na hybrydowy procesor graficzny Xclipse 920 GPU, nad którym koreański producent pracował razem z AMD. Jego podstawą jest architektura AMD RDNA 2, która zapewnia wsparcie dla ray tracingu oraz variable rate shading. Procesor może więc wyznaczyć zupełnie nową jakość mobilnego gamingu.

Chip wykonano w 4nm procesie technologicznym. Powinien więc zapewnić odpowiednio wydajną pracę bez zbyt dużego poboru energii oraz przy stosunkowo niewielkiej temperaturze pracy. W procesorze znajdziemy osiem rdzeni opartych na architekturze Armv9, które zapewniają poprawę bezpieczeństwa i wydajności w porównaniu do poprzedniej generacji. W sumie znajdziemy ich osiem: 1x Arm Cortex-X2, 3x Arm Cortex-A710, 4x Arm Cortex-A510. Jest to więc taka sama konfiguracja, jak w przypadku Snapdragona 8 Gen 1 - flagowego układu Qualcomm na 2022 rok.

Samsung postanowił ulepszyć także jednostki procesujące NPU, których wydajność wzrosła blisko dwukrotnie. Chip oferuje także dużo więcej możliwości w zakresie fotografii. Będzie wspierał sensory o nawet 200 MP rozdzielczości. Dzięki wieloformatowemu kodekowi MFC umożliwi odtwarzanie wideo w jakości 4K w 240 klatkach na sekundę oraz 8K w 60 kl./s., a wsparcie energooszczędnego dekodera AV1 wydłuży czas pracy. Nie zabrakło także obsługi HDR10+ i odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz w rozdzielczości QHD+.

Układ Exynos 2200 trafił już do masowej produkcji i możemy spodziewać się, że znajdziemy go w europejskich modelach Samsunga Galaxy S22.