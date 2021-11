Samsung w końcu to zrobi? Nowe szczegóły o Galaxy Z Fold4!

Wygląda na to, że Samsung planuje poprawić największy mankament tegorocznego Galaxy Z Fold3.

Zarówno Samsung Galaxy Z Fold3, jak i Galaxy Z Flip3 spotkały się w tym roku z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony użytkowników. Potwierdzają to nie tylko wyniki sprzedaży, ale także plany, jakie producent ma co do kolejnych odsłon tych urządzeń. Niedawne przecieki sugerują, że Koreańczycy planują zwiększyć produkcję mniejszego ze swoich składaków blisko dwukrotnie! Oznacza to, że na światowe rynki trafi ponad 7 milionów Samsungów Galaxy Z Flip4!

Dzisiaj natomiast otrzymujemy kolejną porcję szczegółów dotyczących przyszłorocznych składaków Samsunga. Pierwsze raporty sugerują, że producent już teraz pracuje nad pierwszymi prototypami Galaxy Z Fold4 oraz Galaxy Z Flip4. Wedle tych przecieków Samsung planuje znacząco usprawnić aparaty znajdujące się w większym ze smartfonów. Przypomnijmy, że Galaxy Z Fold3 otrzymał ten sam zestaw na pleckach, co w poprzednim roku. Po raz pierwszy w historii Samsunga zastosowano także aparat pod wyświetlaczem. Efekty jego pracy możecie zobaczyć, zapoznając się z naszym testem. W przyszłym roku mamy rzekomo otrzymać podobny zestaw aparatów do tego, który umieszczony zostanie w urządzeniach z serii Galaxy S22. Nie wiemy jednak, czy będą to jednostki z modelu Galaxy S22, Galaxy S22+, czy Galaxy S22 Ultra. Producent planuje także znacząco poprawić jakość zdjęć wykonywanych aparatem umieszczonym pod głównym wyświetlaczem. W tym roku otrzymaliśmy zaledwie 4 MP jednostkę, więc Samsung zdecydowanie ma duże pole do poprawy w tym aspekcie.

Wedle niepotwierdzonych plotek producent testuje także rozwiązanie, które znajdzie się w Galaxy S22 Ultra, czyli wbudowany rysik S-Pen. Samsung Galaxy Z Flip4 ma rzekomo także otrzymać wsparcie dla rysika. Mniejszy ze smartfonów ma otrzymać przede wszystkim zmiany konstrukcyjne. Ma on posiadać lżejszy zawias, a obudowa i panele zewnętrzne mają charakteryzować się zwiększoną wytrzymałością. Koreańska firma testuje także dwa warianty Flipa: ze znaną z poprzednich generacji kamerą w wycięciu w wyświetlaczu oraz z aparatem umieszczonym pod jego powierzchnią.

