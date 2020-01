Samsung w ostatnim kwartale 2019 roku zanotował spadek zysków

Samsung zaprezentował raport finansowy za końcówkę ubiegłego roku. Chyba coraz wyraźniej odczuwa konkurencję z Chin.

Dwa najważniejsze wnioski z raportu, jaki opublikował Samsung, to: stagnacja sprzedaży oraz spadek dochodów o 9%. Jest to jednak raport ogólny z działalności całej firmy, dlatego musimy poczekać na szczegółowy podział na konkretne działy, aby dowiedzieć się, jak wypadł w segmencie smartfonów. Nie jest jednak tajemnicą, że trwa potężna ekspansja chińskich marek i odbierają one koreańskiej firmie rzeszę klientów. Ogólny przychód firmy ze sprzedaży produktów i usług wyniósł 59 trylionów wonów, czyli 50,4 miliarda dolarów, przy czym zysk to 7,21 tryliona, a więc 6,07 mld USD. Jak się ma to do analogicznego kwartału 2018 roku? Wówczas Samsung zaliczył dochody w wysokości 59,27 tryliona wonów i dochód 10,8 trylionów. Spadek w zysku jest więc wyraźny.

Być może pierwszy kwartał 2020 roku będzie lepszy - zadebiutowały niedawno mocne średniaki Galaxy S10 Lite oraz Galaxy Note10 Lite, a nowe flagowce pojawią się w lutym. I na tym oczywiście nie koniec, ale wspomniane urządzenia mogą stać się motorem napędów finansów działu mobilnego producenta.