Samsung włącza usługę PlayGalaxy Link po niespełna roku działalności

Usługa zadebiutowała podczas premiery Samsungów Galaxy Note 10 w sierpniu ubiegłego roku.

Samsung PlayGalaxy Link miał krótki żywot. Usługa została wprowadzona w ubiegłym roku na wydarzeniu Galaxy Unpacked wraz z modelami Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+. Rozwiązanie pozwalało właścicielom urządzeń z rodziny Galaxy na strumieniowe przesyłanie gier z komputera na urządzenie mobilne za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub komórkowej.

Jeszcze zanim usługa osiągnęła pełną stabilność Samsung postanowił zakończyć jej rozwój. Koreańczycy potwierdzili dziś, że nie zamierzą rozwijać dalej PlayGalaxy Link. Rozwiązanie to przestanie działać jeszcze w tym miesiącu.

Samsung PlayGalaxy Link oparte było na technologii strumieniowej transmisji danych z wykorzystaniem nowojorskiego startupu Parsec. W rzeczywistości PlayGalaxy Link nie było usługą rozwijaną przez Samsunga. Podobnie, jak Link to Windows jest to niestandardowa implementacja istniejącego już rozwiązania dostosowana do urządzeń z rodziny Galaxy.

Aplikacja PlayGalaxy Link pojawiła się na rynku we wrześniu ubiegłego roku. Co ciekawe identyczne funkcjonalności można było uzyskać na starszych, niekompatybilnych z PlayGalaxy Link smartfonami Samsunga za pomocą oryginalnej aplikacji Parsec z Google Play.

Samsung informując o porzuceniu PlayGalaxy Link zaleca użytkownikom tego rozwiązania zainstalowane aplikacji Parsec.

PlayGalaxy Link to kolejna już próba implementacji strumieniowej transmisji gier przez koreańskiego giganta. Wcześniej w 2018 roku wprowadzono już zmodyfikowaną wersję Steam Link.

Samsung poinformował w oficjalnym oświadczeniu umieszczonym na stronie PlayGalaxy Link, że usługa zostanie wyłączona już 27 marca 2020 roku. Decyzja została podjęta w związku ze zmianami w polityce wewnętrznej firmy.

Koreańczycy znowu nie będą oferować usługi strumieniowej transmisji gier pod własną marką.

