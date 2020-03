Samsung wprowadza do sprzedaży tegoroczne modele QLED TV

Wszystkie zaplanowane na ten rok telewizory Samsung 4K i 8K weszły właśnie do sprzedaży i przedsprzedaży. Klienci mogą wybierać pomiędzy modelami od 43 do 85".

Samsung w tym roku poszerza swoją rodzinę modeli 8K. W ub. roku wprowadził na rynek serię Q900, w tym roku dołączają do niej kolejne "flagowce": Q950TS oraz Q900TS. W obu dostępne są modele 65" (wycenione na 3500 USD), 75" (5000 USD) oraz 82" (7000 USD). Co wyróżnia poszczególne serie? W 950TS mamy super-cienkie ramki wokół ekranu. A co je łączy? Przede wszystkim poprawione podświetlenie matrycy, dzięki czemu udało się podnieść jasność aż o 20%. Wpływa to na kolorystykę oraz HDR. Wszystkie telewizory 8K korzystają z procesora AI Quantum, wyposażonego w elementy sieci neuronowej. Pozwala to m.in. na wykorzystywanie uczenia maszynowego, skalowanie treści 4K oraz korzystanie z bazy danych online. Nowością jest Samsung Symphony - funkcja harmonizująca dźwięk TV z soudbarami producenta z serii Q.

Telewizory 4K QLED to pięć serii. Pierwsza - The Frame. Tu ceny zaczynają się od 1000 dolarów za model 43" (są także dostępne 55, 65 oraz 75"). Druga to Q60T - tu cena za najtańszy model wynosi 530 dolarów (poza nim dostępne są 50, 55, 58, 65 oraz 75"). Trzecia - Q70T. Najmniejszy model to 55", kosztuje 1000 USD. Można nabyć także większe: 65, 75 i 85". Czwarta seria to Q80T - tu najmniejszy telewizor ma 49" i kosztuje 1100 USD. Są także dostępne wersje 55, 65 i 75". Ostatnia seria to jak na razie jeden, jedyny model - Q90T. Ma 65", a cena zaczyna się od 2500 USD.

Wszystkie modele QLED wyposażono w podobną do FreeSync funkcję Real Game Enhancer+, systemy dźwięku OTS oraz Adaptive Sound+, a także Multi-view. Mają wsparcie dla Asystenta Google, Amazon Alexa oraz Bixby. Niestety, nie znamy jeszcze daty wprowadzenia tych modeli na rynek w Polsce, ani ich cen.