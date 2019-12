Samsung wprowadza natywną integrację OneDrive z Galaxy Note 10

Współpraca pomiędzy Microsoftem a Samsungiem kwitnie. Note 10 zaoferuje natywną integrację usługi OneDrive.

Microsoft prawie całkowicie zniknął z rynku telefonów komórkowych. Gigant z Redmond wielokrotnie próbował swoich sił na tym rynku, ale przestarzały Windows Mobile i zbyt futurystyczny Windows Phone nie poradziły sobie z ogromną konkurencją pod postacią Androida i iOS. Później wprowadzono jeszcze system Windows 10 w wersji na telefony, który miał być ostatnią deską ratunku, ale ostatecznie Microsoft wycofał się całkowicie z produkcji tego typu urządzeń, a Nokia została odsprzedana firmie HMD Global.

Źródło: samsung

Od dłuższego czasu Microsoft ściśle współpracuje z Samsungiem. Pierwsze owoce tych działań widoczne były już w 2017 roku, kiedy to na rynku pojawił się Samsung Galaxy S8 z preinstalowanymi aplikacjami od Microsoftu. Od tej pory Microsoft sprzedaje urządzenia Samsunga w swoich sklepach.

Przez dwa lata Samsung z Microsoftem nie wprowadzili żadnych innowacyjnych rozwiązań. Zmieniło się to wraz z premierą Samsungów Galaxy Note 10 w sierpniu 2019 roku, kiedy to obie firmy postanowiły wznowić intensywną współpracę, której owocem są urządzenia Galaxy Book oraz integracja OneDrive'a, która właśnie zmierza do Samsunga Galaxy Note 10.

Oprócz preinstalowanych aplikacji Microsoftu, funkcji Link to Windows oraz ulepszonego Outlooka, zapowiedziano również ściślejszą integrację OneDrive w najbliższej przyszłości. Gigant z Redmond ogłosił dziś, że funkcja ta obecnie jest wprowadzana dla pierwszych użytkowników w Europie, a wkrótce trafi także na urządzenia w Stanach Zjednoczonych.

Dzięki nowej funkcjonalności aplikacja Galeria będzie mogła automatycznie przesyłać zdjęcia do OneDrive'a podpiętego do urządzenia. Usługa OneDrive docelowo zastąpi autorskie rozwiązanie Samsung Cloud na większości urządzeń. Pierwszym z nich jest właśnie Galaxy Note 10.

Podobnie jak w przypadku wszystkich kopii zapasowych w usłudze, dostęp do zdjęć i filmów można uzyskać z aplikacji OneDrive na urządzeniach z systemem Android, iOS, Windows lub wykorzystując dowolne urządzenie z dostępem do sieci i przeglądarką internetową. Dane z usługi Samsung są synchronizowane z OneDrive w momencie przełączania. Należy jednak zauważyć, że użytkownicy, którzy posiadają już przydział pamięci Samsung Cloud, będą mogli korzystać z niej w OneDrive tylko przez rok. Nowi użytkownicy otrzymują 5 GB bezpłatnej pamięci masowej, którą można rozszerzyć do 100 GB lub do 1 TB w ramach abonamentu Office 365.

Źródło: neowin.net