Samsung wycofuje się z targów MWC 2020

Kiepska informacja dla organizatorów tragów Mobile World Congress. Swój udział odwołał już piąty producent - Samsung.

ZTE, Ericsson, LG, Nvidia, a teraz Samsung - co łączy tych wystawców? Otóż z powodu koronawirusa odwołali oni swój udział w targach Mobile World Congress 2020. W niedzielę, 9 lutego, Samsung podjął oficjalną decyzję w tej sprawie. A jak donoszą portale technologiczne ze świata, producent póki co odradza wszystkim swoim pracownikom wszelakie podróże zagraniczne. Jeszcze dwa dni temu, w piątek, plany były zgoła inne - do Europy miało polecieć kilku oddelegowanych pracowników zamiast całego zespołu. Jednak dalsze raporty o rozprzestrzenianiu się wirusa na naszym kontynencie ostatecznie ostudziły zapał Koreańczyków.

Samsung nie planował żadnej specjalnej konferencji na MWC, a nową linię flagowców Samsung S20 ma pokazać wcześniej. Dlatego jest to w sumie "mniejsza" strata, choć znając życie - planował zapewne pokazać kilka ciekawych rzeczy. Jeśli chodzi o inne marki, Oppo i Huawei nic sobie z zagrożenia nie robią i jak na razie planów przyjazdu nie odwołują. Tymczasem GSMA, firma stojąca za organizacją MWC, wydała specjalne oświadczenie, dotyczące gwarancji higieny i sterylności terenu targów. Czy uspokoi to odwiedzających i wystawców?

Źródło: GSM Arena