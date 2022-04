Samsung wyda przezroczystego zwijanego smartfona? Mamy dowody

Samsung rozwija technologię składanych wyświetlaczy już od około dekady, a jego wysiłki naprawdę się opłaciły, gdy w zeszłym roku firma wprowadziła na rynek Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3. Co nasz czeka dalej?

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl

Teoretycznie technologia składanych wyświetlaczy firmy Samsung nie jest ograniczona do formatu przypominającego książkę lub obudowę typu clamshell z linii Z Fold i Z Flip. Przy dalszych poprawkach, technologia ta może zostać zaadoptowana przez wiele różnych konstrukcji smartfonów i tabletów, a zwijane wyświetlacze mogą być kolejnym krokiem ewolucyjnym po składanych urządzeniach - a nawet inteligentnych telewizorach.

Samsung już wcześniej eksperymentował z technologią elastycznych i składanych wyświetlaczy na wiele sposobów. Jednak według opublikowanego wczoraj zgłoszenia WIPO, firma może w przyszłości opracować smartfony z przezroczystymi, zwijanymi wyświetlaczami.

Szkice załączone do wniosku WIPO (widoczne w galerii poniżej) przedstawiają dwa projekty urządzeń. Oba są wyposażone w przezroczysty, zwijany wyświetlacz, z tą różnicą, że w jednym z nich zwijany panel wysuwa się z boku, a w drugim jest rozwijany pionowo. W obu przypadkach część wyświetlacza, która wysuwa się z góry lub z boku, jest przezroczysta. Może to pozwolić na naprawdę interesujące zastosowania w aplikacjach AR (Augmented Reality) i innych.

Fot. WIPO Fot. WIPO Fot. WIPO Fot. WIPO

Jak zwykle jednak, niedawne zgłoszenie do WIPO (Światowej Organizacji Własności Intelektualnej) jest nieco abstrakcyjne i nie gwarantuje, że tego typu przezroczysta konstrukcja będzie kiedykolwiek wprowadzona do produkcji. Samsung zabezpieczył jednak swoje pomysły i własność intelektualną w WIPO na wypadek, gdyby zdecydował się wprowadzić ten ambitny pomysł do produkcji.

Tak czy inaczej, warto zauważyć, że Samsung wycofał się z rozwoju przezroczystych paneli OLED w 2016 roku ze względu na niski popyt, ale sytuacja zmieniła się w ciągu ostatnich kilku lat i możemy być świadkami powrotu tej technologii.

Ostatnie doniesienia wskazują, że Samsung może być w trakcie opracowywania tajemniczego trzeciego składanego urządzenia do uruchomienia obok Galaxy Z Fold 4 i Z Flip 4 na Galaxy Unpacked 2022 w sierpniu, choć prawdopodobnie nie będzie miał technologii zwijanego ekranu. Czas pokaże.

Fot. WIPO Fot. WIPO Fot. WIPO Fot. WIPO

