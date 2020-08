Samsung wydłuża wsparcie do 3 lat. Sprawdź czy Twój Galaxy się łapie?

Koreańczycy wkońcu zaoferują trzy aktualizacje rozwojowe Androida. Niestety załapią się jedynie nieliczni użytkownicy. Sprawdź, czy się do nich zaliczasz.

Android to najpopularniejszy mobilny system operacyjny na świecie, który od lat ma jeden kluczowy problem. Jest nim fragmentacja, która powoduje, że stosunkowo niewielu użytkowników może cieszyć się z najnowszej wersji zielonego robota, a czas oczekiwania na kolejne aktualizacje wynosi wiele miesięcy.

Samsung Galaxy S20 Ultra Źródło: pcworld.com

System operacyjny Android działa na różnych urządzeniach wykorzystujących różnorodne podzespoły, co sprawia, że wydawanie aktualizacji Androida na istniejące już urządzenia jest mocno problematyczne.

Google próbowało rozwiązać ten problem wprowadzając szereg ułatwień takich, jak Project Treble oddzielający warstwę zabezpieczeń od systemu operacyjnego. Niestety próby Google spełzły na niczym. Większość producentów nie wywiązuje się z obietnic dotyczących aktualizacji Androida na swoich urządzeń. Na dodatek jeżeli już to robią to często dochodzi do znaczących opóźnień.

Na szczęście niektórzy producenci z zazdrością patrzą na urządzenia od Apple, które otrzymują aktualizacje oprogramowania przez wiele lat od daty premiery. Obecnie jest to około 6 lat od daty prezentacji danego modelu.

Samsung zapowiedział, że zapewni wsparcie dla trzech dużych aktualizacji rozwojowych Androida na swoich kluczowych urządzeniach z rodziny Galaxy. Koreańczycy chcą tym krokiem uspokoić konsumentów, którzy nie przyjęli ciepło najnowszych smartfonów Galaxy S20 oraz Galaxy Note 20.

Podczas prezentacji Galaxy Note 20 Samsung poinformował, że zapewni trzy duże aktualizacje zmieniające wersję Androida na swoich smartfonach i tabletach. Teraz otrzymaliśmy pełną listę urządzeń, które otrzymają trzy aktualizacje rozwojowe.

Sprawdź, czy Twoje urządzenie się do nich zalicza.

Smartfony Galaxy S:

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+ 5G

Galaxy S20+

Galaxy S20 5G

Galaxy S20

Galaxy S10 5G

Galaxy S10+

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

+ nadchodzące modele

Smartfony Galaxy Note:

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20

Galaxy Note 10+ 5G

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10 5G

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 Lite

+ nadchodzące modele

Smartfony składane:

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Fold 5G

Galaxy Fold

+ nadchodzące modele

Smartfony Galaxy A:

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A90 5G

+ wybrane nadchodzące urządzenia

Tablety:

Galaxy Tab S7+ 5G

Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7 5G

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

+ nadchodzące modele

Zobacz, czy Twój smartfon otrzyma aktualizację do Androida 11.

Sprawdź, ile kosztuje Samsung Galaxy S10

Źródło: xda-developers.com