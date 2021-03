Samsung wygrywa z Apple. iPhone 12 wolniejszy od Galaxy S21.

Modem 5G wykorzystany w Samsungu Galaxy S21 jest znacznie szybszy od jednostki zastosowanej w iPhone 12. Jak wygląda różnica w wydajności?

Testy wydajnościowe nie pozostawiają złudzeń - iPhone 12 posiada wydajniejszy procesor, ale przegrywa w kwestii prędkości modemu sieci 5G.

iPhone 12 i Samsung Galaxy S21

iPhone 12 to pierwszy smartfon Apple z wbudowanym modemem sieci 5G. Jest to widoczne, gdy zestawimy go z konkurencją. Samsung produkuje smartfony z 5G od dwóch lat i nabrał już sporo doświadczenia przy projektowaniu chipów 5G i oprogramowania od ich obsługi.

Zgodnie z nowym raportem Opensignal, iPhone 12 z modemem sieci 5G jest w stanie pobierać pliki nawet dwa razy szybciej od swoich poprzedników. Należy jednak pamiętać o tym, że rodzina iPhone 11 posiadała modemem gigabit LTE zamiast 5G.

Dodatkowo modemy 5G różnią się od siebie wydajnością. W testach Opensignal okazało się, że Samsung Galaxy S21 posiada o prawie 20% wydajniejszy modem 5G od konkurencyjnych modeli Apple z rodziny iPhone 12.

Prezentacja pierwszego iPhone'a z 5G

Co ważne oba smartfony korzystają z chipów dostarczonych przez tą samą firmę - amerykańskiego Qualcomma. W Galaxy S21 w wersji na Stany Zjednoczone znajdziemy najnowszy modem Snapdragon X60. Apple do produkcji iPhone'a 12 wykorzystało starszą jednostkę Snapdragon X55.

To właśnie z tego powodu iPhone 12 nieco gorzej radzi sobie z pobieraniem danych z szybką prędkością z wykorzystaniem sieci 5G.

Apple przekazało, że zrywa kontakty z firmą Qualcomm i zamierza produkować własne modemy sieci 5G. Pierwszy model powinien pojawić się na rynku w okolicach 2023 roku. Apple specjalnie na potrzeby rozwoju nowych chipów buduje centrum R&D w Niemczech.

Sprawdź, jakie smartfony zadebiutują na przestrzeni najbliższych tygodni.

Źródło: imore.com