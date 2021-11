Samsung wyprodukuje jeszcze więcej smartfonów Galaxy Z Flip 4?

Sukces tegorocznych składaków Samsunga sprawia, że w przyszłym roku firma wyprodukuje ich jeszcze więcej.

Tegoroczne składaki Samsunga cieszą się ogromną popularnością. Zarówno Galaxy Z Fold3 oraz Galaxy Z Flip3 spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem i nawet wysokie ceny urządzeń nie zniechęciły potencjalnych nabywców. Koreański producent ma zamiar wykorzystać obecną sytuację w przyszłym roku.

Z najnowszych informacji, przekazanych przez koreański portal The Elec dowiadujemy się, że Samsung planuje znacząco zwiększyć produkcję kolejnej odsłony Galaxy Z Flip, najprawdopodobniej oznaczonej numerem 4. W tym roku wyprodukowanych zostało 4 miliony składanych smartfonów z rodziny Z Flip. W 2022 roku Samsung chce, aby na rynkach pojawiło się aż 6,9 miliona urządzeń Galaxy Z Flip4. Oznacza to więc niemal dwukrotny wzrost.

Zobacz również:

Zgoła inaczej mają jednak prezentować się plany firmy względem jego większego brata. W tym roku wytworzonych zostało 3 miliony urządzeń Galaxy Z Fold3. Za rok ta liczba ma spaść, jednak nieznacznie. Koreański producent ma bowiem wyprodukować 2,9 miliona modeli Galaxy Z Fold4. Wygląda więc na to, że Koreańczycy chcą, aby to mniejszy i tańszy z braci był głównym motorem napędowym całej serii.

Nie zdziwi was zapewne fakt, że największy udział w produkcji smartfonów Galaxy przypadnie w udziale flagowej serii S. W lutym przyszłego roku Samsung ma zaprezentować ich kolejną odsłonę: trzy modele Galaxy S22. Szacuje się, że łącznie powstaną 33 miliony urządzeń z tej serii. Dziennikarze portalu The Elec twierdzą, że premiera Galaxy S22 ma nastąpić już 5 stycznia. Zaprzecza to niedawnym przeciekom, których autorem jest Jon Prosser. Jego zdaniem na premierę poczekamy miesiąc dłużej.

