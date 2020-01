Samsung wyprodukuje opakowania wielokrotnego użytku w trosce o ochronę środowiska

Samsung wykorzystuje opakowania wielokrotnego użytku w procesie transportu swoich produktów.

Samsung jako jeden z największych producentów technologicznych produkuje mnóstwo sprzętu wszelkiego rodzaju. W konsekwencji tych działań Koreańczycy wytwarzają także ogromne ilości śmieci i odpadów. Samsung Electronics pracuje nad opakowaniami wielokrotnego użytku. Jest to krok, który ma zapewnić zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych z opakowań, w których sprzedawane są produkty elektroniczne.

Źródło:samsung.com

Koreańczycy od wielu lat podobnie, jak Apple sprzedają swoje urządzenia w ładnych i estetycznych opakowaniach. W myśl zasady, że pierwsze wrażenie jest najważniejsze do produkcji opakowań na smartfony, tablety oraz komputery zużywane jest mnóstwo materiałów. Teraz gigant technologiczny złożył wniosek o patent na "pudełko wielokrotnego użytku", które zawiera w sobie opakowanie składające się z części wewnętrznej oraz zewnętrznego opakowania ochronnego.

Produkty elektroniczne, a w szczególności duży sprzęt AGD i RTV dostarczany jest w dużym kartonie z wieloma styropianowymi wypełnieniami po zewnętrznych stronach, które działają jako materiał amortyzujący uderzenia powstające w procesie transportu. Po dostarczeniu produktu do użytkownika końcowego karton z wypełnieniem trafia na strych lub do śmieci. Mało który użytkownik wykorzystuje go ponownie.

W ten sposób firmy elektroniczne produkują ogromne ilości odpadów, które w dłuższej perspektywie czasowej zagracają piwnice, garaże, zsypy, a także środowisko. Są one groźne, ponieważ styropian nie jest materiałem, który ulega biodegradacji. Aby temu uniknąć Samsung zamierza wyprodukować nowy rodzaj opakowań wielokrotnego użytku, które będą przydatne więcej, niż jeden raz. Dodatkowo wypełnienie zostanie zintegrowane z częścią zewnętrzną opakowania, dzięki czemu proces pakowania produktów stanie się prostszy i szybszy.

Jeżeli nowe opakowanie faktycznie zostanie wdrożone może ono przyczynić się do znacznego zmniejszenia produkcji opakowań jednokrotnego użytku. Na koreańskiego giganta działa także lokalne prawo, które zamierza ograniczać produkcję zanieczyszczeń i śmieci przez największe korporacje, więc Samsung posiada odpowiednią motywację.

Źródło: gizmochina.com