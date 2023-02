Samsung wziął fajny telefon i zrobił go o wiele gorszym. Po co?

Budżetowe telefony Samsunga mogą dawać od siebie naprawdę wiele w niezłych cenach. Producent chyba uznał, że w niektórych przypadkach dają nawet za dużo.

Na początku stycznia, Samsung zaprezentował pierwszego przedstawiciela kolejnej generacji swoich smartfonów z budżetowej i średniej półki - model Galaxy A14 5G. Jak to zazwyczaj bywa w tym segmencie, była to zadowalająca zmiana na lepsze, jednak telefon nie przyniósł też żadnych rewolucyjnych pomysłów - jest to przecież prawie najtańszy przedstawiciel serii Galaxy.

Trzeba jednak przyznać, że w wielu istotnych miejscach A14 dawał sobie naprawdę nieźle radę - ekran FullHD+ 90 Hz w tej cenie to świetny wybór, procesor MediaTek Helio 700 to też rozsądny wybór w tej cenie, a pozostałe elementy - aparat, bateria czy ładowanie 18 W - dopełniają naprawdę fajnego obrazu tego budżetowego telefonu.

Wygląda jednak na to, że telefon okazał się trochę zbyt dobry. Samsung zapowiedział właśnie jego wersję 4G, która (jak sama nazwa wskazuje) nie będzie wspierała najnowszego standardu łączności komórkowej. Niestety nie będzie to jedyna różnica między tymi sprzętami.

Zazwyczaj wraz ze wsparciem dla 5G musi zmienić się procesor, więc Galaxy A14 4G zostanie wyposażony w inną jednostkę SoC - MeidaTek Helio G80. Jest to układ nie tylko wolniejszy od pobratymca z 5G, ale też mniej energooszczędny. Jednak ta spodziewana zmiana to nie jedyna różnica.

Wiele osób za najlepszy element nowego Galaxy A14 5G wzięło jego ekran. Nie dość, że po raz pierwszy w tym segmencie Samsung zaprezentował telefon z wyświetlaczem FullHD, to jeszcze wspierał on odświeżanie 90 Hz. Niestety wersja 4G zrezygnowała z szybszego odświeżania na rzecz standardowego 60 Hz - zapewne jest to ograniczenie związane z gorszym procesorem. Przynajmniej rozdzielczość pozostała na tym samym poziomie.

Warto też wspomnieć o ładowaniu, gdyż ono również ucierpiało. Co prawda do naszej dyspozycji będzie ta sama bateria o pojemności 5000 mAh, ale jednak naładujemy ją z mocą jedynie 10 W, nie 18 W jak w mocniejszej wersji.

Oczywiście wszystkie te zmiany mają przynieść jedno istotne ulepszenie - cenę. Galaxy A14 5G ma kosztować około 1100 zł w Polsce (229 Euro). Spodziewamy się więc, że wariant 4G zejdzie przynajmniej do pułapu 199 Euro, czyli około 950 zł. Pytanie tylko, czy oszczędność na poziomie 150 zł jest warta tak dużych wyrzeczeń?