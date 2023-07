Samsung z Galaxy S23 FE postawił na recykling. Tylko tym razem nie w pozytywnym sensie

Wiele osób z niecierpliwością czeka na kolejnego przedstawicieli serii Galaxy FE od Samsunga. Wygląda na to, że jego procesor będzie sporym rozczarowaniem.

Seria Galaxy FE od lat jest jednym z najpopularniejszych modeli telefonów Samsunga. jest to świetne połączenie prawie-flagowych podzespołów ze znanym i lubianym systemem Samsunga oraz niezłą, przystępną ceną. Niestety wygląda na to, że następna generacja tej serii - S23 FE - będzie mocno rozczarowująca przez jedną kluczową decyzję.

Galaxy S23 FE był wyczekiwany już prawie od dwóch lat - wszystko ze względu na duże problemy Samsunga z poprzednim modelem S22 FE. Ze względu na problemy z dostawami podzespołów spowodowanymi przez pandemię COVID-19, telefon w końcu nie został wypuszczony na rynek, co spowodowało dziwną wyrwę w katalogu Samsunga - po S21 FE ma zostać zaprezentowany S23 FE. Jednakże wygląda na to, że S22 FE będzie z nami w duchu, co wcale nie jest dobrą wiadomością dla S23 FE.

Według najnowszego przecieku z serwisu benchmarkowego Geekbench, Galaxy S23 FE został wyposażony w 8 GB RAM u i system Android 13 - tego się spodziewaliśmy. Jednak w specyfikacji telefonu figuruje też procesor Exynos 2200 - czyli CPU od Samsunga, które w tym momencie ma już 1,5 roku. Jest to też dokładnie ten sam procesor, który miał znaleźć się w Galaxy S22 FE. Wygląda więc na to, że Samsung po prostu postanowił przemianować poprzedni telefon na nowy numer i zmienić jego wygląd, aby pasował do nowego języka designu firmy, ale zostawił podzespoły sprzed roku.

Galaxy S23 FE is spotted on GeekBench, running a 1.5-year-old Exynos 2200 chip and has 8 GB RAM capacity.



If this is true...

Instead of something like Snapdragon 8+ Gen 1 or even Snapdragon 7+ Gen 2, they decided to use that "phenomenal" chip. ???? pic.twitter.com/UObj7TjNEi — Alvin (@sondesix) July 6, 2023

Niestety Exynos 2200 nie był zbyt udanym procesorem - nie dość, że nie dorównywał on konkurencji MediaTek czy Qualcomm, ale też okropnie się przegrzewał i był bardzo prądożerny - ja to często bywało z procesorami produkcji Samsunga. Wiele osób spodziewało się, że telefon wejdzie na rynek, tak jak Nothing Phone (2), ze Snapdragonem 8+ Gen 1, ewentualnie z najnowszym, Snapdragonem 7 Gen 2. Nikt nie spodziewał się, że nowy telefon zasilał będzie słaby, niezbyt udany procesor sprzed prawie dwóch lat.

Wygląda więc na to, że firma postanowiła nie dokładać sobie więcej pracy, którą włożyli już w zaprojektowanie S22 FE i postawić na te same podzespoły, co na pewno przyczyniło się do znacznego zmniejszenia kosztów produkcji. Niestety przy okazji stworzyło to też zdecydowanie gorszy smartfon, który nie będzie mógł konkurować w swoim segmencie, który wypełniony jest takimi hitami jak Pixel 7a czy też nadchodzący Nothing Phone (2). Może się więc okazać, że oszczędności Samsunga w ogólnym rozrachunku wyjdą mu zdecydowanie na złe.