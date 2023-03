Samsung z Galaxy Tab S9 nie zwalnia tempa. To ulepszenie sprawi, że godzinami nie odłożysz nowego tabletu

Jednym z najważniejszych elementów mobilnej elektroniki jest dobra bateria - zapewnia ona długą i bezproblemową pracę. Samsung w nowej serii swoich tabletów chce postawić na jeszcze większe ogniwa i dłuższy czas działania na baterii.

Tablety są świetnymi urządzeniami, które mogą sprawdzić się w wielu sytuacjach. Z jednej strony może to być sprzęt do codziennego spędzania czasu wolnego - czy to do oglądania Youtube'a na kanapie, czy też czytania ciekawych artykułów. Z drugiej strony mogą się one też sprawdzić idealnie jako przenośna maszynka do pracy - z dołączoną klawiaturą jest to świetne rozwiązanie dla osób, które potrzebują lekkiego i przenośnego sprzętu.

Jednak aby taki sprzęt dobrze się sprawdzał - na przykład w przypadku długich podróży - musi być wyposażony nie tylko w mocne i wydajne podzespoły, ale też sporą baterię, dzięki której nie będziemy musieli się martwić szukaniem kontaktu aby dalej oglądać ulubione filmy czy pracować nad ważnymi projektami.

Wygląda na to, że Samsung będzie starał się wyposażyć swoje flagowe tablety w większe baterie, dzięki czemu mają one zapewniać użytkownikom jeszcze dłuższe korzystanie z urządzeń bez konieczności ładowania. Odkryte właśnie przez stronę GalaxyClub.nl informacje sugerują, że zwiększenie wielkości ogniw będzie całkiem pokaźne i może przełożyć się na sporo czasu więcej na jednym ładowaniu.

W danych znalezionych na stronie chińskiej agencji CQC możemy zobaczyć numer modelowy Samsunga Galaxy Tab S9 wraz z planowaną pojemnością ogniwa na poziomie 8160 mAh, co przekłada się na "typową" pojemność około 8500 mAh. W tym momencie warto przypomnieć, że obecny model Galaxy Tab S8 posiada ogniwo o pojemności 7760 mAh, co oznacza "typową" pojemność 8000 mAh. Oznacza to, że pojemność baterii zwiększy się o około 8% - przynajmniej w podstawowym modelu Galaxy Tab S9.

W tym momencie warto też pamiętać, że nowy tablet ma być wyposażony w bardziej energooszczędny procesor od poprzednika, co jeszcze bardziej powinno zwiększyć jego czas działania na baterii. Mozę się więc okazać, że Samsung wejdzie na rynek z jednym z najdłużej działających tabletów, co będzie bez wątpienia świetną informacją dla osób korzystających z takich urządzeń w podróży i z dala od gniazdka.

Nie wiemy jeszcze, jaki los czeka baterie pozostałych wariantów tabletów od Samsunga - czy to Galaxy Tab S9 Plus czy Galaxy Tab S9 Ultra. Jednak jeśli podstawowy wariant ma mieć zwiększoną baterię, spodziewamy się podobnego ruchu w przypadku innych wersji urządzenia. Widać więc, że Samsung wprowadza różne zmiany, aby tylko dać więcej komfortu użytkownikom swoich tabletów.