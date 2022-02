Samsung z czterema latami aktualizacji Androida!

Samsung pozytywnie zaskakuje. Wybrane modele smartfonów i tabletów z aktualizacjami Androida przez cztery lata! O jakich urządzeniach mowa?

Samsung od kilku lat jest producentem, który mocno dba o aktualizowanie swoich urządzeń. Koreańczycy sprawnie przeprowadzili proces aktualizacji do Androida 11 oraz aktywnie aktualizują swoje smartfony do Androida 12. Dodatkowo jakiś czas temu Samsung przekazał, że wybrane modele smartfonów z 2019 roku oraz nowsze otrzymają trzy aktualizacje rozwojowe Androida w okresie do 36 miesięcy od daty premiery.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Dziś do sieci trafiła kolejna informacja, która z pewnością ucieszy posiadaczy smartfonów Samsunga oraz osoby zamierzające kupić jeden z nowych modeli.

Zgodnie z najnowszym przeciekiem, na konferencji prasowej Galaxy Unpakced 2022 Samsung zaprezentuje nową politykę aktualizacji. Zakłada ona wsparcie przez cztery lata i aktualizację do czterech wersji Androida. Nowa polityka zakłada dłuższe wsparcie niż oferuje Google w swoich smartfonach Google Pixel. Dodatkowo będziemy mogli liczyć na pięć lat poprawek zabezpieczeń. Tym samym Samsung niebezpiecznie zbliża się do poziomu wsparcia zapewnianego przez Apple. Oczywiście nadal istnieje problem z urządzeniami od operatorów i prędkością aktualizacji oprogramowania, ale Android pod tym względem goni iOS.

Warto podkreślić, że nowa polityka wsparcia dotyczy nie tylko nadchodzących smartfonów. Objęto nią kilka istniejących już modeli z 2021 roku.

Polityka aktualizacji zakłada, że kupując smartfon Samsunga z Androidem 12 w 2022 roku otrzymamy wsparcie aktualizacjami rozwojowymi aż do 2026 roku. Jest to tak długi okres czasu, że prawdopodobnie wcześniej wymienimy urządzenie na nowe.

Flagowe smartfony Samsunga z Androidem 12 na pokładzie (Galaxy S22) otrzymają aktualizacje aż do Androida 16.

Poniżej lista urządzeń objętych nowym procesem aktualizacji: