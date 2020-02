Samsung z głębszą integracją ze Spotify

Najnowsze urządzenia jeszcze lepiej dogadują się z najpopularniejszym serwisem streamingowym muzyki.

Samsung na konferencji Galaxy Unpacked 2020 potwierdził, że integracja ze Spotify została pogłębiona. Obie firmy współpracują ze sobą od prawie dwóch lat. Premiera najnowszych Samsungów Galaxy S20 przyniosła kilka nowych funkcji związanych ze współpracą Samsunga z Spotify.

Źródło: spotify.com

Samsungi Galaxy S20, Galaxy Z Flip oraz słuchawki Galaxy Buds+ będą zawierać kilka nowych sposobów, które pozwolą na lepsze dzielenie się utworami na Spotify.

Słuchawki Galaxy Buds+ będą w stanie wywołać aplikację Spotify na połączonym z nimi telefonie Galaxy, aby odtwarzać muzykę po zaledwie jednym dotknięciu słuchawki. Dodatkowo całość pamiętać będzie dokładnie, kiedy użytkownik przestał ostatnio słuchać muzyki i rozpocznie od tego samego miejsca. Kolejne naciśnięcie po aktywacji Spotify pozwoli użytkownikowi na zmianę melodii.

Dzielenie się piosenkami za pomocą Spotify nigdy nie było przesadnie skomplikowane, ale dla Samsunga to za mało. W najnowszych modelach zaprezentowanych na wczorajszej konferencji Galaxy Unpacked 2020 Samsung zintegrował Spotify bezpośrednio z autorską klawiaturą Samsung Keyboard. Zamiast kopiować link do utworu, albumu lub playlisty użytkownik będzie w stanie wysłać interesujący go element bezpośredni z klawiatury preinstalowanej na smartfonie.

Spotify współpracowało jakiś czas temu z Google, aby wprowadzić swoją usługę do natywnej aplikacji Zegar w systemie operacyjnym Android. Teraz Spotify i Samsung robią to samo w obrębie aplikacji Spotify na smartfonach pracujących pod kontrolą nakładki One UI. Logo Spotify pojawi się teraz w sekcji budzika na urządzeniach Samsung. Rozwiązanie to pozwoli na budzenie się za pomocą ulubionego utworu/albumu/playlisty/podcastu. Jedynym warunkiem jest konieczność posiadania aktywnej subskrypcji Spotify Premium. Użytkownicy darmowego Spotify nie mogą wybierać poszczególnych utworów.

Dodatkowo nie zabrakło współpracy z asystentem głosowym Bixby. Samsung i Spotify pozwolą na przeszukiwanie list odtwarzania i albumów z użyciem Bixby oraz Bixby Routines.

Źródło: androidpolice.com