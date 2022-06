Samsung z ogromną promocją! Galaxy Z Flip 3 1500 zł taniej, a Fold 3 z rabatem 1800 zł!

Jeśli nadal wahasz się, czy składany telefon jest dla Ciebie - nowa promocja z pewnością Cię przekona. Już dzisiaj składane telefony Samsunga kupimy w nieziemsko dobrych cenach.

Wiele osób jest żywo zainteresowanych składanymi smartfonami. Po pierwsze, są one bardzo praktyczne - oferują duże ekrany w relatywnie małych urządzeniach. Po drugie - są po prostu cool. Kto by nie chciał mieć telefonu, który po prostu przyciąga wzrok innych osób na ulicy. Takie nowinki technologiczne niestety kosztują dość sporo, o czym z pewnością przekonała się kieszeń każdego, kto kupił już Samsunga Galaxy Z Fold 3 albo Flip 3.

Fot. Paweł Goryniak / PCWorld.pl

Jednak dzisiaj może być szczęśliwy dzień dla każdego, kto czekał tylko na dobrą promocję na nowy smartfon z elastycznym ekranem. Samsung zaczął swój Summer Samsung Festival, a w jego trakcie oferuje bardzo duże rabaty na swoje urządzenia. Jednakże najwięcej możemy zaoszczędzić właśnie przy zakupie Folda i Flipa. Jest to na pewno związane z nadchodzącą premierą następców tych modeli - czwarta generacja ma zostać zaprezentowana już w sierpniu. Aktualne wersje tych dwóch składaków nadal są świetnymi urządzeniami, które z pewnością posłużą nam długie lata.

Zobacz również:

Fot. Samsung Fot. Ceneo

Pierwszym kandydatem do okazyjnych zakupów jest mniejszy przedstawiciel składaków Samsunga - Galaxy Z Flip 3. W nowej promocji kupimy go aż o 1500 zł taniej od sugerowanej ceny! Telefon jest sprzedawany w dwóch wersjach pamięciowych: 128 GB i 256 GB. Do tego dostajemy procesor Snapdragon 888, 8 GB RAM, podwójną kamerę 12 MP z tyłu i kamerę do selfie 10 MP. Do tego oczywiście świetny, składany ekran AMOLED oraz zewnętrzny ekranik na powiadomienia. Teraz taki zestaw możemy mieć za jedyne 3299 zł w wersji 8/128 GB albo 3499 zł w wersji 8/256 GB. Więcej o tym telefonie w naszej recenzji.

Drugą składaną propozycją od Samsunga jest Galaxy Z Fold 3, którego cena została obniżona jeszcze bardziej - aż o 1800 zł. Dostaniemy w nim ten sam Snapdragon 888, jednak pracuje on razem z 12 GB pamięci RAM. Ponadto w telefonie znajdziemy aż pięć aparatów: trzy tylne 12 MP, jeden 12MP umieszczony w wycięciu w ekranie zewnętrznym, a także jeden aparat pod ekranem wewnętrznym! Jak widać, telefon ten ma też dwa ekrany - w środku rozkładany panel 7,6 cali, a na zewnątrz AMOLED o przekątnej 6,2 cala. Za taką perełkę zapłacimy teraz 6499 zł w wersji 256 GB i 6999 zł w wersji 512 GB.

Fot. Samsung Fot. Ceneo

Co ciekawe, promocja ta obowiązuje zarówno w oficjalnym sklepie Samsunga, jak i u oficjalnych dealerów. Wygląda więc na to, że jest to idealny moment, aby zaopatrzyć się w swój pierwszy składany telefon. Jeśli z kolei nie wiecie, na który model się zdecydować, możemy pomóc! W naszym porównaniu przedstawiamy zalety i wady obu tych modeli i podpowiadamy, który z nich jest odpowiedni właśnie dla Ciebie!