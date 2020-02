Samsung zaangażowany w rozwój sieci 5G na terenie Stanów Zjednoczonych

Samsung został zaangażowany w budowę infrastruktury sieciowej 5G w USA. Koreańczycy stają się kluczowym dostawcom rozwiązań sieciowych.

Samsung uważa, że jego działalność w zakresie rozwoju i produkcji rozwiązań sieciowych jest jednym z kluczowych sektorów działalności. To właśnie dlatego Koreańczycy od kilku lat intensywnie skupiają się na rozwoju sieci 5G. Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy Samsung wielokrotnie pomagał operatorom na całym świecie we wdrożeniu ich pierwszych sieci 5G. Co ważne zeszłoroczna afera, w którą zamieszana została firma Huawei spowodowała, że Samsung znajduje się w korzystnej sytuacji.

Obecnie coraz więcej operatorów decyduje się na partnerstwo strategiczne z Samsungiem, który pomaga we wdrożeniu sieci 5G.

Samsung potwierdził w piątek, że zawarł komercyjne porozumienie z US Cellular w celu dostarczenia operatorowi rozwiązań w zakresie budowy sieci 5G oraz 4G LTE. Umowa określa, na jakich warunkach operator może kupować rozwiązania sieciowe produkowane przez Samsunga. Obejmuje ona również najnowszy sprzęt pracujący w technologii 5G.

To niezwykle ważna informacja dla Stanów Zjednoczonych oraz administracji Donalda Trumpa, który jest przeciwnikiem wykorzystania sprzętu sieciowego Huawei do budowy infrastruktury sieci 5G. Prezydent USA odradza partnerstwo strategiczne z Huaweiem między innymi Wielkiej Brytanii.

US Cellular jest obecnie piątym co do wielkości operatorem telefonii komórkowej na terenie Stanów Zjednoczonych. Operator ten zakończył już wdrożenie infastruktury sieciowej 4G LTE i zamierza skupić się na uruchomieniu swojej sieci 5G. Z tego powodu US Cellular zwrócił się o pomoc do Samsunga, który posiada sprzęt niezbędny do budowy sieci 5G.

W chwili obecnej Koreański gigant jest jednym z wiodących dostawców rozwiązań sieciowych 5G na świecie w związku z czym jest dobrze przygotowany do pomocy US Cellular. Do budowy sieci 5G wykorzystany zostanie sprzęt zgodny ze standardem 3GPP 5G NR. Dodatkowo US Cellular zamierza sprzedawać najnowsze smartfony Samsung Galaxy S20 w wersjach z wbudowanym modemem sieci 5G.

