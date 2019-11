Samsung zaczyna betę One UI 2.0 dla modeli Galaxy S9/S9+

W poprzednim miesiącu Samsung otworzył program beta testów swojej nakładki dla serii Galaxy S10. Teraz zaczyna on obejmować również poprzedników.

One UI 2.0 to możliwość wzbogacenia interfejsu urządzeń Samsung o dodatkowe możliwości oraz efekty wizualne. Dotyczy wszystkich z zainstalowanym systemem Android 10 na pokładzie. Możliwością sprawdzenia go w wersji beta zostało objętych kilka krajów, w tym Polska. Teraz do listy wspieranych urządzeń dodano Galaxy S9 oraz Galaxy S9+. Od dzisiaj mogą zgłaszać się do testów użytkownicy tych modeli z Korei Południowej oraz Indii, jednak w ciągu najbliższych dni i tygodni program zostanie rozszerzony o kolejne kraje.

Jak przetestować One UI 2.0? Można zrobić to przy pomocy aplikacji Samsung Members, a dodatkowo wymagane jest konto w serwisie producenta - można je założyć na tej stronie. Należy jednak pamiętać, że jest to edycja beta, dlatego mogą występować niespodziewane problemy w trakcie jego użytkowania. Dlatego można zaczekać do przyszłego roku, kiedy pojawi sie finalna wersja nakładki.