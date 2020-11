Samsung zaktualizuje aż 90 urządzeń do Androida 11 - mamy listę

Samsung zamierza zaktualizować sporą ilość tańszych oraz starszych urządzeń do Androida 11. Czy Twój smartfon otrzyma najnowszą wersje zielonego robociku oraz One UI 3.0?

Samsung jest jednym z największych producentów smartfonów na rynku. Koreańczycy wprowadzają co roku niemalże niezliczoną ilość nowych modeli w wielu konfiguracjach. Dzięki takim działaniom konsumenci mogą wybrać sprzęt, który odpowiada im potrzebą, ale ilość urządzeń sprawia niemałe problemy przy aktualizacjach do kolejnych wersji Androida.

Samsung Galaxy A51 i Galaxy A71

Koreańczycy poinformowali, że planują zaktualizować aż 90 urządzeń. Czy Twój smartfon/tablet otrzyma najnowszą nakładkę One UI 3.0?

Do sieci wyciekła oficjalna lista urządzeń, które zostały objęte aktualizacją do Androida 11. Przekazał ją użytkownik @TheGalox_ za pośrednictwem Twittera.

Jakie smartfony mogą liczyć na aktualizację?

These are the 90 Samsung devices getting One Ui 3: pic.twitter.com/OCDq9vG6sc — Anthony (@TheGalox_) November 8, 2020

Przede wszystkim są to wszystkie flagowce z 2019 oraz 2020 roku. Niestety Samsungi Galaxy S9/Note 9 nie otrzymają Androida 11.

Na aktualizację do najnowszej wersji zielonego robociku mogą liczyć także posiadacze smartfonów z rodziny Galaxy A z lat 2019-2020. Oznacza to, że One UI 3.0 trafi na popularne modele takie, jak Galaxy A40, Galaxy A50, Galaxy A70, Galaxy A51 oraz Galaxy A71.

Oprogramowanie trafi także na tablety Galaxy Tab S5e, S6, S7. Co ciekawe Koreańczycy zaktualizują również Galaxy Tab S3. Tablet ten został wprowadzony na rynek w 2017 roku. Bardzo możliwe, że to błąd, ponieważ inne urządzenia z 2017 i 2018 roku nie zostały objęte planem aktualizacji do Androida 11.

