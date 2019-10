Samsung zamierza umieszczać reklamy w swoich smartfonach

Reklamy w smartfonach nie są niczym nowym, jednak tym razem dotyczą one największego producenta smartfonów na świecie. Dla użytkowników nie wróży to nic dobrego.

Koreański producent chyba zapatrzył się na Xiaomi, którego systemowa nakładka - MIUI, "słynie" ze sporej ilości dodatkowych reklam. Co ciekawe, w momencie, w którym włodarze Xiaomi obwieścili, że chcą znacznie ograniczyć wyświetlanie reklam na ich smartfonach, Samsung decyduje się na ich wprowadzenie. Tak przynajmniej wynika ze zgłoszonego do EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) znaku towarowego.

Pierwszego października tego roku Samsung zgłosił znak towarowy „Samsung Mobile Ads”, który dotyczy smartfonów i tabletów i powiązany jest z usługami reklamowymi. Jasne jest zatem, że koreański producent chce spróbować nowego sposobu na dofinansowanie swoich urządzeń i usług. Warto tu dodać, że reklamy umieszczane bezpośrednio w urządzeniach nie są niczym nowym dla Samsunga. Firma umieszcza je regularnie w swoich w swoich telewizorach z linii Smart. Choć ostatecznie można je wyłączyć, to nie należy do do najłatwiejszych zadań, bowiem producent skrzętnie ukrył taką opcję.

Oczywiście należy pamiętać, że na razie jest to tylko rejestracja znaku towarowego. Nie oznacza to, że Samsung już dzisiaj wprowadzi reklamy do swoich smartfonów, nie mniej, coś jest na rzeczy.

źródło: gizmochina.com