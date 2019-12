Samsung zamyka program beta dla Galaxy S10

Samsungi Galaxy S10, który brały udział w testach Androida 10 zostały zaktualizowane do finalnej wersji systemu.

Samsung od kilku lat wprowadza beta testy przed wypuszczeniem oficjalnej aktualizacji systemu Android. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy mogą uzyskać dostęp do nowych funkcji znacznie szybciej, a producent jest w stanie dużo dokładniej przetestować system przed wprowadzeniem go na wszystkie urządzenia.

Źródło: Samsung.com

Nie inaczej było z Samsungami Galaxy S10. Od wielu tygodniu chętni posiadacze flagowych modeli koreańskiego producenta mogli testować Androida 10 z One UI 2.0. W tym czasie otrzymali łączenie siedem aktualizacji systemu. Samsung kilka dni temu udostępnił finalną wersję oprogramowania układowego z Androidem 10 i nakładką graficzną One UI 2.0 dla wszystkich modeli z serii Galaxy S10.

Teraz aktualizację przyrostową otrzymują smartfony, które brały udział w beta testach Androida 10.

Samsung za pośrednictwem aplikacji Samsung Members oficjalnie poinformował, że program beta testów One UI Beta został zakończony. Użytkownikom smartfonów, które zostały zapisane do testów udostępniona została aktualizacja oprogramowania, która wprowadza finalną wersję systemu Android 10 z One UI 2.0.

Producent zaleca użytkownikom jak najszybszą instalację najnowszej aktualizacji. Samsung informuje, że po całkowitym zatknięciu programu beta nie będzie możliwości aktualizacji urządzeń do stabilnego oprogramowania.

Finalna poprawka dla urządzeń korzystających dotychczas z oprogramowania w wersji beta waży 132,56 MB (w wersji dla Galaxy S10e). Numer kompilacji to G97XFXXU3BSKO. System to Android 10 z One UI 2.0, a poprawki zabezpieczeń datowane są na 1 grudnia 2019 roku.