Samsung zamyka swój flagowy sklep w Chinach!

Wszystkiemu winny koronawirus. Samsung zdecydował się zamknąć swój największy sklep.

Czy tego chcemy, czy nie świat żyje obecnie epidemią koronawirusa. Wielokrotnie informowaliśmy już, że szczep 2019-nCoV wybrał sobie bardzo niedobry czas i miejsce. Na początku roku praktycznie wszyscy producenci wprowadzą na rynek nowe urządzenia, a ich fabryk znajdują się w przeważającej większości w Chinach. W związku z atakiem koronawirusa w 11 milionowym Wuhan całe Chiny zostały dosłownie sparaliżowane.

Źródło: samsung.com

Wielokrotnie informowaliśmy już, że Google, Apple i inni producenci sprzętu elektronicznego oraz samochodów zawieszają produkcję oraz odsyłają swoich pracowników do innych firm.

Dziś największy, flagowy, pokazowy sklep Samsung Experience Store The Bund w Chinach wydał oficjalne oświadczenie o tymczasowym zamknięciu. Według pracowników sklep z uwagi na staranną dbałość o bezpieczeństwo oraz w porozumieniu z ekspertami w dziedzinie zdrowia postanowił, że flagowy sklep Samsung Experience Store The Bund zostanie tymczasowo zamknięty.

Na podobną decyzję zdecydowało się Apple. Początkowo gigant z Cupertino poinformował, że ogranicza podróże służbowe do Chin oraz tymczasowo zamyka trzy biura. Wczoraj poinformowano, że Apple całkowicie zamyka wszystkie placów na terenie Chin do odwołania.

Sklep Samsung Experience Store The Bund stale śledzi sytuacje i ma nadzieję, że ponowne otwarcie sklepu będzie możliwe już w najbliższych dniach. Pracownicy zwrócili się do swoich konsumentów, aby w czasie trwania epidemii koronawirusa dokonywali zamówień za pośrednictwem oryginalnej strony Samsunga.

Największy, flagowy sklep Samsunga - The Bund znajduje się na Nanjing East Road w Szanghaju. To pierwszy i jak na razie jedyny sklep w Chinach. Jednocześnie jest to jedna z największych placówek tego typu na świecie oraz pokazowy sklep Samsunga., który przyrównywany jest do Apple Store przy Fifth Avenue w Nowym Jorku. To właśnie w The Bund Samsung zorganizował specjalną konferencję prasową, na której zaprezentowano pierwszego średniaka z obsługą sieci 5G - model Galaxy A90 5G.

Źródło: gizchina.com