Samsung zapomniał o jednej rzeczy. Galaxy S21 z wolnymi aktualizacjami!

Flagowe smartfony Samsunga mają otrzymać trzy duże aktualizacje rozwojowe Androida. Szkoda, że Koreańczycy zapomnieli o implementacji protokołu pozwalające na szybką instalację kolejnych aktualizacji oprogramowania.

W 2016 roku firma Google wprowadziło funkcję Sameless update, która pojawiła się na smartfonach z rodziny Pixel. Pozwala ona na wykonanie części aktualizacji oprogramowania bez konieczności restartu urządzenia. Dzięki dodaniu dodatkowej partycji w pamięci masowej, telefon nie musi instalować aktualizacji podczas ponownego uruchamiania. Dodatkowo mechanizm płynnych aktualizacji zabezpiecza nas przed utratą danych. W przypadku problemów z nową wersją oprogramowania telefon automatycznie przywróci poprzedni firmware.

Samsung Galaxy S21

Samsung chwali się, że flagowce i średniaki zaprezentowane w 2019 roku i później otrzymają trzy duże aktualizacje oprogramowania zmieniające wersję Androida oraz niezliczoną ilość poprawek zabezpieczeń przez trzy lata od daty wprowadzenia urządzenia na rynek. Szkoda, że Koreańczycy zapomnieli o implementacji funkcji Sameless update w swoich flagowych modelach z 2021 roku.

Portal Android Police potwierdza, że Samsung Galaxy S21 Ultra nie jest kompatybilny z Sameless update. Wynika to z faktu, że Google nadal nie nakazało producentom sprzętu elektronicznego na korzystanie z Sameless update.

Co to oznacza dla użytkowników? Brak obsługi Sameless update powoduje, że instalacja aktualizacji oprogramowania wyglądać będzie tak samo, jak w starszych smartfonach Samsunga. Instalacja każdej poprawki wymagać będzie ponownego uruchomienia urządzenia, które potrwa od kilku do kilkunastu minut. W tym czasie nie skorzystamy z żadnych funkcji naszego smartfona. Samsung nie poinformował, dlaczego nie zaimplementowano Sameless update w Galaxy S21 Ultra.

Źródło: gsmarena.com