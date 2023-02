Samsung zapomniał o jednym segmencie, w którym panuje Apple. Galaxy S23 znowu nic nie zmienił

Flagowce Samsunga są bardzo popularne i potrafią naprawdę wiele. Jednak w katalogu firmy jest ogromna dziura, której producent od lat nie potrafi zapełnić.

Galaxy Unpacked 2023 pokazało, że Samsung cały czas nie pamięta o jednym z segmentów, który dla głównego konkurenta firmy - Apple - jest tym koronnym. Niestety wszystkie przecieki się potwierdziły i firma - mimo ewidentnej luki w swoim katalogu - zaprezentowała na wydarzeniu jedynie trzy flagowe smartfony. S23, S23 Plus i S23 Ultra mają swoje ważne miejsce na rynku, jednak potrzebujemy jeszcze jednego wariantu, który mógłby nieźle namieszać na rynku. Może w przyszłym roku?

Jaki wybór daje nam Apple?

Jeśli spojrzymy na katalog telefonów od Apple, wyłania się tam wyraźny trend - mamy dwa poziomy wyposażenia i w każdym z tych poziomów dwie różne wielkości. A więc wśród najnowszych iPhone'ów 14 jest wersja Pro w dwóch wariantach:

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Jest też wersja podstawowa w dwóch wariantach:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

Widzimy więc, że mamy tak naprawdę przed sobą dwa wybory. Pierwszy z nich dotyczy mocy i możliwości urządzenia - wtedy wybieramy między wersją Pro i podstawową. Z kolei drugi wybór to już nasza preferencja wielkości - w tym momencie wybieramy między Pro i Pro Max albo "podstawką" a Plusem. Dzięki temu Apple do dyspozycji klientów oddaje telefony, które na pewno będą im odpowiadały zarówno jeśli chodzi o możliwości, jak i o rozmiar.

Warto tu też wspomnieć, że najpopularniejszym telefonem od Apple od czasu wprowadzenia takiego rozróżnienia jest iPhone w wersji Pro - nie podstawowej czy Pro Max. oznacza to, że wiele osób jest zainteresowanych większymi możliwościami jeśli chodzi o aparaty czy też dodatkowe funkcje, ale woli mniejszy ekran Pro w porównaniu do ogromnego Pro Max.

Czego brakuje Samsungowi?

Spójrzmy w takim razie na wszystkie warianty najnowszej serii Galaxy S23:

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung Galaxy S23 Ultra

Jeśli więc przyporządkujemy te telefony do ich odpowiedników od Apple, możemy zobaczyć, że brakuje nam jednego modelu, który wśród telefonów Apple sprzedaje się najlepiej:

iPhone 14 - Galaxy S23

iPhone 14 Plus - Galaxy S23 Plus

iPhone 14 Pro - X

iPhone 14 Pro Max - Galaxy S23 Ultra

Widzimy więc, że Samsung nie daje nam podobnego wyboru, co Apple. Jeśli postawimy na tańszą wersję flagowca, możemy wybrać jego rozmiar - tutaj jest to wybór miedzy Galaxy S23 a Galaxy S23 Plus. Jednak jeśli szukamy czegoś mocniejszego, o większych możliwościach i ekskluzywnych funkcjach, do naszej dyspozycji jest jedynie Galaxy S23 Ultra. Jak widać, w tym segmencie brakuje rozróżnienia na mniejszy i większy smartfon z serii Pro (czy w tym przypadku Ultra), a Samsung cały czas nie skorzystał z okazji aby stworzyć modele (dla przykładu) S23 Ultra i S23 Ultra Plus.

Szczególnie jeśli ten katalog zestawimy z informacjami na temat sprzedaży smartfonów, gdzie to właśnie mniejsza wersja iPhone'a 14 Pro sprzedaje się najlepiej, decyzja Samsunga o braku odpowiednika tego modelu wśród własnych propozycji jest po prostu dziwna i brzmi trochę jak strzał w kolano. Pokazuje to także, że wielu osobom zależy na smartfonie z dużymi możliwościami, który jednak zamykałby się w relatywnie małym opakowaniu - nie każdemu zależy na największym flagowcu o ekranie dochodzącym już do 7 cali przekątnej.

Niestety, pomimo naszych - może i płonnych - nadziei, Samsung na swoim wydarzeniu nie zaprezentował czwartego członka rodziny gaalxy S i cały czas fani mocnych, kompetentnych smartfonów z mniejszym ekranem są skazani tylko i wyłacznie na zwykłę Gaalxy S23 - chyba że, oczywiście, trafią na ciekawą propozycję konkurencji.