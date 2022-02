Samsung zapowiada aktualizacje do Androida 16! Nowa polityka aktualizacji już obowiązuje

Przy okazji premiery Galaxy S22 Samsung oficjalnie zmienił politykę aktualizacji. Kupując nowe flagowce otrzymamy aktualizacje od Androida 16!

Samsung potwierdził przecieki, które trafiły do sieci na kilka dni przed premierą Samsunga Galaxy S22. Wybrane urządzenia firmy Samsung zostały objęte nową polityką aktualizacji oprogramowania.

Samsung Galaxy S22 Źródło: samsung.com

Flagowe smartfony i tablety z Androidem otrzymają cztery aktualizacje rozwojowe zmieniające wersje Androida oraz poprawki zabezpieczeń przez pięć lat od daty premiery nowego urządzenia. Oznacza to, że Galaxy S22, który debiutuje na rynku z Androidem 12 otrzyma aktualizacje aż do Androida 16. Zeszłoroczny Galaxy S21 zostanie zaktualizowanej do Androida 15.

Poniżej lista smartfonów i tabletów objętych nową polityką aktualizacji:

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip3

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Pozostałe smartfony otrzymają trzy duże aktualizacje Androida oraz poprawki zabezpieczeń przez cztery lata od daty premiery.

Dzięki nowej polityce aktualizacji Samsung stał się producentem, który przez najdłuższy okres czasu aktualizuje swoje urządzenia z Androidem. Wsparcie jest dłuższe od tego zapewnianego przez Google dla smartfonów z rodziny Pixel.