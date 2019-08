Samsung zapowiada nową generację dysków SSD

Samsung nie tylko skupia się na nowych smartfonach i tabletach, ale również kładzie mocny nacisk na inny sprzęt. Zapowiedziano właśnie nową generację szybkich dysków SSD.

Nowe możliwości dysków SSD udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu w modelach o pojemności 256GB kości V-NAND szóstej generacji. W stosunku do poprzedniej generacji można będzie zaobserwować o 10% lepszą wydajność oraz 15% zredukowanie zużycia energii. Każda kość V-NAND ma ponad 100 warstw i ponad 40% więcej komórek. Są one ułożone w pionowym stosie, co czyni je bardziej podatnymi na błędy, jednak Samsung wprowadził autorskie rozwiązanie, która ma zapobiec takim sytuacjom. Ponadto ich większe zagęszczenie sprawia, że kość jest mniejsza od poprzedniczek. Układ scalony został zoptymalizowany pod kątem szybkości, co pozwoliło na osiągniecie prędkości transferu danych poniżej 450 mikrosekund (μs) dla zapisu i poniżej 45μs dla odczytu.

Warto dodać, że nie są to plany Samsunga, a konkretne fakty - dzisiaj rozpoczęła się masowa produkcja dysków SSD, które wykorzystują nowe rozwiązania, zaś w planach na ten rok są również modele mające 512GB. Kości nowej generacji mają znaleźć zastosowanie w smartfonach, serwerach, a także wszędzie tam, gdzie stosowana jest w dużym stopniu automatyzacja. Producent spodziewa się tak dużego zainteresowania, że już ogłosił rozpoczęcie na początku 2020 roku badań nad zwiększeniem wydajności kości V-NAND.