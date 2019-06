Samsung zapowiada nowe urządzenia: Notebook 7 i Notebook 7 Force

Samsung ogłosił wprowadzenie na rynek dwóch nowych urządzeń: Notebook 7 i Notebook 7 Force. jaka jest ich specyfikacja i ile kosztują?

Spis treści

Samsung Notebook 7 ma być dostępny w dwóch wariantach: 13,3" i 15,6", Notebook 7 Force to tylko 15,6". Największa różnica leży w grafice - Force używa karty NVIDIA GeForce GTX 1650 i jest dedykowany twórcom treści, a "zwykłe 7" - konsumentom.

Notebook 7 Force - specyfikacja:

Wymiary: 359.5 x 238.2 x 17.9mm

System operacyjny: Windows 10 Home

Waga: 1.85kg - 1.91kg

Wyświetlacz: 15.6” Full HD (1920 x 1080)

Procesor: Intel Core 8. generacji

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1650

Pamięć RAM: do 24GB DDR4 (1 SODIMM + 4 / 8GB)

Dysk: do 512GB SSD (NVMe) + 2 sloty (1 HDD / 1 SSD)

WLAN: 802.11 2x2 ac wave2 & Gigabit LAN

Kamera / Mikrofon: 720p HD Dual Array Mic

Audio: głośniki stereo z Dolby Atmos

Bezpieczeństwo: czytnik odcisków palców

Akumulator: 43 Wh

Porty: USB-C x1, USB 3.0 x2, HDML, RJ45 (LAN), microSD, Security Slot, HP/Mic

Notebook 7 - specyfikacja:

Wymiary: 308.9 x 207.5 x 13.7mm

System operacyjny: Windows 10 Home

Waga: 1.29kg

Wyświetlacz: 13.3” Full HD (1920 x 1080)

Procesor: Intel Core 8. generacji

Grafika: Intel UHD Graphics

Pamięć RAM: do 16GB (LPDDR3)

Dysk: do 512GB SSD (NVMe)

WLAN: 802.11ac wave2 2x2

Kamera / Mikrofon: 720p HD / Dual Array Mic

Audio: głośniki stereo z Dolby Atmos

Bezpieczeństwo: czytnik odcisków palców

Akumulator: 55 Wh

Porty: USB-C x1, USB 3.0 x2, HDMI, microSD, HP/Mic

Wersja 15" to różnice w następujących parametrach:

Wymiary: 359.5 x 238.3 x 15.9mm

Waga: 1.69kg

Wyświetlacz: 15.6” Full HD (1920 x 1080)

Dysk: do 512GB SSD (NVMe) + 1 slot SSD

Opcjonalna grafika: NVIDIA GeForce MX250

Dodatkowe cechy to solidna, metalowa rama Notebook 7 Force oraz - we wszystkich - Precision Touchpad i odświeżona klawiatura Lattice

Notebook 7 i Notebook 7 Force - cena i data premiery

Notebooki najpierw pojawią się w Korei Pd., Hong Kongu i Chinach, potem - 12 lipca - w USA i Brazylii. Ceny za Notebook 7 zaczynają się od 999,99 USD (ok. 3810 zł), a Notebook 7 Force to co najmniej 1499,99 USD (5700 zł). Cen w Polsce ani daty premiery póki co nie znamy.