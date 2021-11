Samsung zapowiada parę dżinsów z dedykowaną kieszenią na Galaxy Z Flip 3

Oprócz stopniowego wprowadzania coraz to nowszych edycji specjalnych najnowszego składanego smartfona Samsunga, firma postanowiła wykonać również nieco bardziej odważny krok. Jej najnowszy produkt nie uderza w rynek technologiczny, a odzieżowy.

Samsung ogłosił nową współpracę modową związaną z Galaxy Z Flip 3 i jest to dość niezwykłe w porównaniu do dotychczasowych limitowanych edycji wariantów i akcesoriów. Koreański gigant technologiczny współpracuje z najbardziej ukochaną marką dżinsów w Australii - Dr Denim - i właśnie ogłosił nową parę limitowanej serii dżinsów, które jeszcze bardziej uwydatnią specyficzną konstrukcję Galaxy Z Flip 3. Mówiąc dokładnie, są one wyposażone w specjalną kieszeń.

Główną zaletą składanego telefonu jest zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez to urządzenie. Dzięki swojej konstrukcji typu clamshell, Galaxy Z Flip 3 jest jednym z najbardziej kompaktowych smartfonów, jakie kiedykolwiek powstały - przynajmniej po złożeniu.

Dr Denim najwyraźniej postrzega Galaxy Z Flip 3 jako wyznacznik trendów, który może zaprzeczyć korzyściom płynącym z posiadania dużych, niewygodnych, prostokątnych kieszeni spodni. Dom mody zastosował tę filozofię do nowej pary jeansów z metką Z i stworzył projekt, który zawiera małą kieszonkę. Jest ona idealnie dopasowana, aby zmieścił się w niej najnowszy Galaxy Z Flip 3.

Źródło: Samsung

Jeansy Z Flip Pocket Denim kosztują 1499 dolarów (około 5000 zł) za parę. Może się wydawać, że kosztują więcej niż sam telefon, lecz nic bardziej mylnego - cena ta obejmuje parę dżinsów Z Flip Pocket Denim, a także Galaxy Z Flip 3 do umieszczenia w unikalnej kieszeni.

Dr Denim wyprodukuje tylko 450 par tych jeansów, lecz bardzo możliwe, że firma zdecyduje się na stałe wprowadzenie tej serii do sprzedaży. Wszystko zależy od tego, jak dobrze sprzeda się po swojej premierze.