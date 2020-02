Samsung zapowiedział Galaxy Z Flip na gali rozdania Oscarów

Wszystko wskazuje na to, że Samsung pokłada ogromne nadzieje w premierze swojego drugiego, tańszego składanego smartfona - Galaxy Z Flip. Koreańczycy mają zamiar na nowo zrewolucjonizować rynek i pokonać Motorolę.

O tym, jak ważny dla Samsunga jest Galaxy Z Flip może świadczyć fakt, że na chwilę urządzenie pojawiło się na gali rozdania Oscarów.

Wraz ze zbliżającym się wydarzeniem Galaxy Unpacked 2020 w sieci zaczęło się pojawiać coraz więcej coraz bardziej prawdopodobnych przecieków na temat nadchodzących flagowców na 2020 rok, co z pewnością nie ucieszyło Samsunga.

Koreańczycy postanowili nieco podkręcić atmosferę przed premierą Galaxy Z Flip i pokazali na chwilę nadchodzące urządzenie na dwa dni przed oficjalnym wprowadzeniem na rynek.

Firma ujawniła w pełni Samsunga Galaxy Z Flip podczas 30 sekundowej reklamy, która wyświetlana była w telewizji podczas emisji z rozdania Oscarów. Telefon pojawił się w dwóch wersjach kolorystycznych - fioletowej oraz czarnej. Na wideo na początku widać, konfiguracje podwójnego aparatu głównego oraz zawiasu, a na końcu widzimy elastyczny ekran z ładną animacją.

Samsung just showed off the entire Z Flip during its Oscars ad. Small print says screen crease is normal, heh pic.twitter.com/uBesJ0FonT