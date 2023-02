Samsung zapowiedział wyjątkową edycję Galaxy S23 Ultra stworzoną we współpracy z BMW! Czy wygląda lepiej niż standardowa wersja flagowca?

Smartfon zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych modeli z serii Galaxy S23.

Producenci telefonów coraz częściej sięgają do popkultury oraz innych branż w celu stworzenia limitowanych edycji swoich flagowych urządzeń. ASUS wypuścił specjalny model RoG Phone'a 6 - nawiązujący do popularnej gry Diablo Immortal, OPPO romansowało z Rodem Smoka przy premierze zeszłorocznego Reno 8 Pro, a OnePlus stworzył wyjątkową wersję modelu Ace Pro, skierowaną do fanów gry Genshin Impact. Wygląda na to, że ten trend rozwija się w najlepsze i nie ominie także nowych flagowców Samsunga z serii Galaxy S23.

Tegoroczny S23 Ultra otrzyma limitowaną wersję, stworzoną we współpracy z popularną marką motoryzacyjną. Smartfon ma nawiązywać do modelu BWM M3 E30, a użytkownicy, którzy zdecydują się na zakup tego telefonu, otrzymają sporo bonusowych dodatków. Do najważniejszych elementów całego zestawu należą:

Galaxy S23 Ultra w limitowanym designie,

Specjalne etui ochronne,

Analogowy zegarek,

Akcesoria i plakaty nawiązujące do współpracy obu marek.

Współpraca między Samsungiem, a BWM nie jest pierwszą sytuacją, w której koreański producent łączy siły z innymi markami w celu stworzenia limitowanych edycji konkretnego modelu smartfona lub wyjątkowych dodatków do swoich urządzeń. Jesienią zeszłego roku polskie PROSTO. przygotowało sporo akcesoriów do Galaxy Z Flipa 4, a w listopadzie Samsung wypuścił specjalną edycję tego samego flagowca - stworzoną we współpracy z domem mody Maison Margiela.

Zobacz również:

Niestety, nie mamy dobrych wiadomości dla fanów nowego projektu koreańskiego producenta. Galaxy S23 Ultra w edycji BMW nie będzie dostępny w oficjalnej dystrybucji w Polsce. Smartfon zadebiutuje jedynie w Korei Południowej, a na rynek zostanie wypuszczone zaledwie 1000 egzemplarzy urządzenia.