Samsung zaprezentował ceny i dostępność Galaxy A51 oraz Galaxy A71

Samsung ujawnił ceny oraz dostępność w Europie modeli Galaxy A51 oraz Galaxy A71. Poznaliśmy od razu ich pełną specyfikację.

Samsung Galaxy A51 i A71 zostały pokazane już w grudniu i trafiły na rynek w Wietnamie. Teraz przyszedł czas na Europę. Dystrybucja zacznie się w Holandii... czyli Niderlandach (od 1 stycznia), a następnie, pod koniec miesiąca, trafią do Francji, zaś w lutym - innych krajów Europy. Samsung Galaxy A51 będzie sprzedawany w cenie 370 euro (ok. 1570 zł) i dostępny w trzech kolorach: czarnym, błękitnym oraz białym. Galaxy A71 to wydatek o 100 euro większy, czyli 470 euro (ok. 2 tys. zł) i również będzie w trzech barwach: białej, błękitnej oraz srebrnej.

Smartfony Galaxy A51 oraz A71 mają wyświetlacze Infinity-O o wymiarach odpowiednio 6,5'' i 6,7'. Dzięki zintegrowaniu obiektywu apartu przedniego w otworze, wyświetlacze wypełniają cały front urządzenia, co pozwala na niewielkie ramki wokół. Oba korzystają z możliwości właściwych dla technologii AMOLED, zapewniając duży kontrast, głęboką czerń oraz żywe i głębokie kolory. A71 korzysta z baterii 4500 mAh (podobnie jak zaprezentowane dziś Galaxy S10 Lite i Note10 Lite) i wspiera szybkie ładowanie 25W, w przypadku A51 jest to równe 4000 mAh.

Galaxy A51 wyposażono w procesor Exynos 9611 i 4GB RAM, Galaxy A71 ma Snapdragon 730 z 6GB of RAM. Każdy z nich zawiera pamięć 128GB, która może być rozszerzona kartami do 512GB. Slot na kartę można wykorzystać do włożenia drugiej karty SIM.