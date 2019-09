Samsung zaprezentował ultra-szybkie SSD

Samsung pokazuje nowe dyski, które osiągają niesamowite szybkości transferu danych.

Samsung zaprezentował dysk SSD o nazwie PM1733. Korzysta on z PCIe 4.0, a dzięki autorskiemu oprogramowaniu producenta ma "nigdy nie umrzeć" oraz umożliwiać niezwykle szybki transfer danych. Jednak zanim przejdziemy do zaawansowanych szczegółów technicznych, najpierw informacja o pojemności, która już na "dzień dobry" mówi nam, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym. Otóż wynosi ona 30,72... TB. Tak, to nie literówka - mieści blisko 31 terabajtów danych. Zastosowano w niej trzy nowe funkcje sprzętowe, które mają gwarantować integralność danych oraz unikanie awarii. Dwie z nich to: technologia wirtualizacji nazwana "uczeniem maszynowym V-NAND" oraz znana już na rynku "fail-in-place", która umożliwia wykrycie uszkodzonych kości NAND, a gdy to się stanie - przerzuca zgromadzone na nich dane do nieuszkodzonych. Jak podaje producent, PM1733 składa się z 512 takich kości.

Szybkość transferu danych to imponujące 8GB/s przy odczycie oraz 3,8GB/s przy zapisie, jednak można ją osiągnąć tylko z odpowiednimi sprzętami, które wspierają PCIe 4.0, jak np. korzystające z AMD serwery Epyc. Nie podano ceny tego dysku, jednak wiadomo, że nie trafi on na rynek konsumencki. Samsung zapowiada także jego mniejszych pojemnościowo wariantów, a konkretnie: 0,96TB, 1,92TB, 3,84TB, 7,68TB, 15,36TB. Ich przeznaczeniem będą przede wszystkim centra i bazy danych.