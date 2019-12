Samsung zaprezentuje powerbanka z szybkim 25 W ładowaniem

Koreańczycy wprowadzili nowy system ładowania do smartfonów. Teraz nadszedł czas na powerbanki.

Samsung przez wiele lat stosował system szybkiego 15 W ładowania. Po raz ostatni technologię tego typu zastosowano w Samsungach Galaxy S10. Wraz z premierą Galaxy Note 10 w sierpniu tego roku wprowadzono znacznie szybsze, 45 W ładowanie.

Źródło: samsung.com

Po implementacji szybszego ładowania przewodowego do flagowych smartfonów nadszedł czas na nowy powerbank, który pozwoli szybko podładować telefon w awaryjnej sytuacji. FCC (Federalna Komisja Łączności) certyfikowała właśnie nowego typ powerbanka firmy Samsung. Model EB-U3300 według specyfikacji technicznej będzie w stanie ładować urządzenia z mocą 25 W.

Na stronie internetowej SafetyKorea umieszczono nawet fotografię przedstawiającą urządzenie w całej okazałości. Zdjęcie ukazuje powierbank ze strony portów, dzięki czemu wiemy, że zostanie on wyposażony w dwa złącza USB Typu C oraz cewkę do bezprzewodowego ładowania na górze. Niestety ale zabrakło klasycznego złącza USB Typu A, co może być problematyczne. W końcu Samsung nadal dostarcza swoje smartfony z kablami USB Typu A - USB Typu C. Nieopodal portów umieszczono cztery diody LED, które informować będą o poziomie naładowania akumulatora wewnętrznego oraz przycisk zasilania.

Podejrzewamy, ze szybkość ładowania bezprzewodowego osiągnie maksymalną moc 15 W. Taka ładowarka bezprzewodowa została zastosowana w aktualnie sprzedawanym powerbanku. Pojemność pozostanie niezmieniona i nadal wynosić będzie 10000 mAh.

Nie znamy jeszcze oficjalnej daty premiery nowego powerbanka. Możliwe, że urządzenie zostanie zaprezentowane razem z Samsungiem Galaxy S11 w lutym 2020 roku. Istnieje również spore prawdopodobieństwo, że Koreańczycy zdecydują się wprowadzić powerbank do sprzedaży wcześniej. Na rynku jest już sporo smartfonów Galaxy z obsługą 25 W ładowania. Zaliczają się do nich modele Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy A70 oraz Galaxy A71.

Źródło: sammobile.com