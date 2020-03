Samsung zaprezentuje tani tablet Galaxy Tab A 8.4 bez rysika S Pen, ale z głośnikami stereo

Tani tablet z Korei zaoferuje głośniki stereo w przystępnej cenie. Niestety nie obędzie się bez przestarzałego Androida.

Najnowsze informacje z sieci wskazują, że Samsung przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowego tabletu z rodziny Galaxy Tab A 2020. Urządzenie zostanie wyposażone w 8,4 calowy wyświetlacz i będzie bardzo podobne do sprzedawanego obecnie Samsunga Galaxy Tab A 8.0 z S Pen.

Zgodnie z informacjami podanymi przez @evleaks za pośrednictwem Twitter'a Samsung Galaxy Tab A 8.4 2020 pojawi się w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych u operatorów sieci komórkowej. @evleaks twierdzi, że tablet z pewnością pojawi się w ofercie AT&T oraz Verizon. Niewykluczone, że inni operatorzy sieci komórkowej również zajmą się sprzedażą Galaxy Tab A 8.4 2020.

Dzięki wyciekowi do sieci przedostały się zdjęcia Samsunga Galaxy Tab A 8.4 2020 przygotowanego specjalnie dla sieci AT&T. Wynika z nich, że urządzenie będzie bardzo podobnie do Galaxy Tab A 8.0 2019, ale w przeciwieństwie do starszego brata nie zaoferuje obsługi rysika S Pen.

Tablet zostanie wyposażony w niezbyt wydajny procesor Exynos 7904 z ośmioma rdzeniami oraz 3 GB pamięci operacyjnej. Na dane zarezerwowano 32 GB pamięci masowej. Nie zabraknie czytnika karta pamięci w formacie microSD, który pozwoli rozbudować pamięć o kolejne 512 GB.

Urządzenie zostanie wyposażone w aparat o rozdzielczości 8 MP oraz kamerkę do selfie o rozdzielczości 5 MP.

Zaskakujące jest, że Samsung zamierza zastosować w Galaxy Tab A 8.4 2020 przestarzały system operacyjny Android 9.0 Pie. To dziwne biorąc pod uwagę, że ostatnimi czasy wszystkie nowe urządzenia Samsunga niezależnie od ceny detalicznej oferują najnowszy system operacyjny.

Urządzenie zaoferuje ekran o przekątnej 8,4 cala i rozdzielczości Full HD (1920 x 1200 pikseli). Nie zabraknie baterii o pojemności 5000 mAh oraz głośników stereo.

Wszystko wskazuje na to, że nowy Galaxy Tab A 8.4 2020 będzie przystępnym cenowo tabletem do oglądania filmów.

