Samsung zarabia - ale o 56% mniej niż w ubiegłym roku

Samsung zaprezentował raport finansowy za drugi kwartał 2019 roku. Jest mocno do przodu, ale i tak słabiej, niż za analogiczny kwartał 2018.

Samsung podaje swoje dochody nie w dolarach amerykańskich, ale wonach - czyli walucie południowokoreańskiej. Ogólny obrót wyniósł 56 trylionów wonów, z czego producent osiągną 6,2 tryliona zysku (5,5 miliarda dolarów). Jest to kolosalna kwota, jednak w drugim kwartale 2018 roku firma mogła pochwalić się czystym zyskiem w wysokości 15,64 trylionów. Oznacza to spadek o ok. 60% w stosunku do roku poprzedniego. Skąd taka znacząca zmiana? Patrząc na sukces smartfonów Galaxy S10 można się spodziewać, że producent ma się coraz lepiej. Nie należy jednak zapominać, że smartfony nie są jedynym jego obszarem działania - oprócz tego działa mocno na rynku telewizorów, sprzętu AGD oraz podzespołów. Samsung produkuje także podzespoły, w tym pamięci DRAM oraz NAND - są używane w telefonach, komputerach oraz tabletach. I to właśnie w tym obszarze osiągnął dochody znacznie mniejsze od planowanych. Jedną z przyczyn jest fakt, że konkurencja wprowadziła na rynek wiele tanich pamięci, więc również i Samsung musiał obniżyć ceny, aby pozostać w grze.

Co ciekawe, jednym z najlepszych klientów firmy jest zarazem jej rywal - Apple. Na sprzedaży wyświetlaczy do iPhone, Samsung zarobił 800 miliardów wonów. Ogólnie firma trzyma się bardzo dobrze i długo jeszcze będzie trzymać, jednak powinna zmienić swoją politykę dotyczącą produkcji pamięci.