Samsung znów wygrywa niechlubny ranking. Chodzi o smartfony z Galaxy.

Według rankingu DontKillMyApp Samsung posiada najbardziej agresywne zarządzanie pamięcią operacyjną. Pomimo sporej ilości RAMu najnowsze Samsungi Galaxy najszybciej "zabijają" aplikacje w tle i ograniczają pracę wielozadaniową.

Spis treści

Samsung na przestrzeni ostatnich miesięcy mocno przyłożył się do przeprowadzenia procesu aktualizacji do Androida 11. Całość zbiegła się w czasie z premiera Samsunga Galaxy S21 i nowszej wersji nakładki One UI 3.1, która trafiła już na zeszłoroczne flagowce. Przy okazji Koreańczycy obiecali, że większość flagowców i średniaków otrzyma trzy duże aktualizacje zmieniające wersję Androida.

Flagowe modele Samsunga z 2020 roku

Niestety teraz smartfony Samsunga z Androidem 11 na pokładzie zajęły pierwsze miejsce w rankingu DontKillMyApp i nie jest to najlepsza wiadomość dla posiadaczy modeli z rodziny Galaxy.

DontKillMyApp umieścił smartfony Samsunga na szczycie swojej listy. Ranking ten testuje smartfony różnych producentów i ocenia, jak agresywnie "zabijają" one aplikacje w tle.

Pierwsze miejsce w tym rankingu przypadło Samsugowi. Producent ten od zawsze ma problemy z utrzymywaniem sporej ilości aplikacji pracujących w tle. Nie inaczej jest po aktualizacji urządzeń do Androida 11. Twórcy rankingu informują, że przy domyślnych ustawieniach systemu smartfony Samsunga niezależnie od ilości pamięci operacyjnej najszybciej zamykają aplikacje pracujące w tle. Sytuacja nieco poprawia się po wyłączeniu domyślnie uruchomionej optymalizacji baterii.

Co zrobić, aby smartfony Samsunga nie zabijały aplikacji pracujących w tle?

Aby zminimalizować ryzyko zamykania aplikacji pracujących w tle należy przejść do Ustawienia > Bateria > Zarządzanie zasilaniem aplikacji i wyłączyć funkcje Bateria adaptacyjna oraz Wprowadź nieużywane aplikacje w tryb uśpienia.

Wyłączenie tych opcji spowoduje, że smartfony mniej agresywnie zamykać będą aplikacje, które nie pracują na pierwszym planie.

Jak smartfon innych producentów wypadły w rankingu DontKillMyApp

Wiemy już, że smartfony Samsunga najszybciej zamykają aplikacje pracujące w tle. Jak wypadają urządzenia konkurencji?

Zaraz za Samsungiem znajduje się OnePlus. Trzecie miejsce przypadło urządzeniom produkowanym przez Huawei. Tuż za podium znalazło się Xiaomi. Co ciekawe dobrze z pracą wielozadaniową radzą sobie smartfony Oppo, Realme, Vivo oraz Nokii, a także Sony.

Źródło: androidauthority.com