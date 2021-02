Samsung znowu to robi. Aktualizacja dla Galaxy S20 FE wycofana!

Pop niespełna 48 godzinach Samsung wstrzymał aktualizację do One UI 3.1 dla Galaxy S20 FE. O co chodzi? Kiedy oprogramowanie ponownie trafi na "taniego" flagowca z 2020 roku?

W środę 10 lutego 2021 roku informowaliśmy Was, że polskie egzemplarze Samsunga Galaxy S20 FE 5G otrzymały aktualizację do Androida 11 (sprawdź, czy Twój smartfon otrzyma aktualizację) i nakładki One UI 3.1. Po około 48 godzinach Samsung zdecydował się na wycofanie tej aktualizacji. Dlaczego podjętą taką decyzję? Co robić, jeżeli zdążyłeś już zaktualizować swojego Galaxy S20 FE do One UI 3.1?

Samsung Galaxy S20 FE

Aktualizacja do One UI 3.1 to drugie oprogramowanie rozwojowe udostępnione dla Galaxy S20 FE 5G. Jakieś dwa miesiące temu smartfon został zaktualizowany do Androida 11 i One UI 3.0.

Samsung bez żadnej informacji zdecydował się wycofać najnowsze oprogramowanie wprowadzające nakładkę One UI na smartfony Galaxy S20 FE 5G z procesorem Qualcomm Snapdragon 865.

Bardzo możliwe, że nowe oprogramowanie posiadała błędy, które utrudniają pracę. Samsung już wcześniej borykał się z dużymi komplikacjami podczas udostępniania aktualizacji do Androida 11 i One UI 3.0 dla flagowych modeli Galaxy S10 z 2019 roku. Oprogramowanie było wtedy wydawane kilkukrotnie, a koreańscy inżynierowie musieli mierzyć się ze sporą ilością niedoróbek.

Jeżeli zdążyłeś już zainstalować One UI 3.1 na swoim Galaxy S20 FE i nie zauważyłeś żadnych problemów nie musisz się martwić. W ciągu najbliższych kilku-kilkunastu dni z pewnością otrzymasz nową aktualizację, która usunie błędy. W przypadku wystąpienia usterek musisz czekać na nową aktualizację lub udać się do serwisu Samsunga w celu wgrania poprzedniej wersji systemu operacyjnego.

Konsumenci, którzy nie zdążyli zaktualizować swoich egzemplarzy muszą czekać na udostępnienie kolejnej wersji oprogramowania układowego.

Źródło: sammobile.com