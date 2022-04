Samsung zorganizuje w przyszłym miesiącu pierwsze w historii forum 6G

W przyszłym miesiącu Samsung Electronics zorganizuje pierwsze w historii forum 6G, którego celem będzie podzielenie się wiedzą na temat technologii komunikacyjnej następnej generacji - 6G. Celem firmy jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i spostrzeżeń na temat 6G.

Fot. Samsung

Forum 6G, pod nazwą "The Next Hyper-Connected Experience for All", zaplanowano na 13 maja 2022 roku.

Rejestracja jest otwarta od 13 kwietnia do 13 maja, a Samsung będzie wysyłał powiadomienia e-mail o harmonogramie wydarzenia i ewentualnych zmianach. Zarejestrowani uczestnicy mogą zgłaszać swoje pytania lub wątpliwości na stronie internetowej wydarzenia przed każdą sesją.

Fot. Samsung

Forum Samsung 6G zgromadzi czołowych światowych ekspertów ze świata nauki i przemysłu, którzy przedstawią spostrzeżenia na temat przyszłości technologii, które będą napędzać świat do 2030 roku. Forum będzie również transmitowane na żywo na oficjalnym kanale YouTube firmy Samsung. Wydarzenie podzielone jest na dwie sesje, poranną i popołudniową.

W sesji porannej odbędą się dyskusje pod hasłem "6G Air Interface" w godzinach 09:00-12:10 KST. Z kolei sesja popołudniowa pod hasłem "Intelligent Network for 6G" odbędzie się w godzinach 13:10-16:20 czasu KST. Więcej informacji na temat wydarzenia oraz prelegentów i członków panelu można uzyskać na oficjalnej stronie firmy Samsung.