Samsung zrezygnuje z Galaxy S21 FE? Oto, dlaczego jest to możliwe

Galaxy S21 FE miał być pierwotnie zaprezentowany wraz z Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3 w sierpniu tego roku. Postanowiono jednak opóźnić premierę tego smartfona ze względu na problemy z łańcuchem dostaw i trwający niedobór chipów. Teraz donosi się, że Samsung może ostatecznie całkowicie zrezygnować z Galaxy S21 FE.

Według południowokoreańskiej publikacji DDaily, Samsung odwołał październikowe wydarzenie Galaxy Unpacked, na którym firma miała oficjalnie ogłosić model Galaxy S21 FE. Wydarzenie zostało zaplanowane na połowę października, ale ze względu na wyższą niż oczekiwano sprzedaż Galaxy Z Flip 3 i niedobór półprzewodników, południowokoreańska firma odwołała premierę Galaxy S21 FE. Firma podobno chce skupić się na dalszej sprzedaży Galaxy Z Flip 3.

