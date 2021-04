Samsung zwariował. Poznaj wersję Lite smartfona w wersji Lite

Samsung trochę się zagalopował i zamierza wprowadzić wersję Lite smartfona, który już jest tańszym odpowiednikiem flagowych modeli. O jaki model chodzi? Czy warto czekać na taniego smartfona udającego flagowca?

Od dwóch lat Samsung produkuje tańsze wersje swoich flagowych smartfonów z serii Galaxy S oraz Galaxy Note. Szczególnie wersje Lite oraz FE Samsungów Galaxy S z miejsca stają się hitem sprzedażowym. Obecnie kupimy Samsunga Galaxy S20 FE w wersjach 4G LTE oraz 5G, a Samsung przygotowuje się już do premiery odchudzonej wersji Galaxy S21.

Plecki Galaxy A82 Źródło: techradar.com

Co ciekawe na rynku pojawi się jeszcze jeden niezwykle ciekawy smartfon. Mowa o Samsungu Galaxy Quantum2, który w Polsce sprzedawany będzie jaki Galaxy A82. Najnowsze informacje sugerują, że będzie to wersja Lite Samsunga Galaxy S21 FE. Oznacza to, że otrzymamy tańszą wersję smartfona, który już jest tańszą wersją innego modelu. Czy z tego zamieszania wyniknie coś dobrego?

Tak, patrząc na specyfikację techniczną i wygląd obudowy otrzymamy niezwykle ciekawe urządzenie. Samsung Galaxy A82 otrzyma obudowę wykonaną z materiałów premium, której wygląd do złudzenia przypominać będzie modele Galaxy S21/Galaxy S21+.

W środku znajdziemy nieco starszy, flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 855 wspierany przez co najmniej 6GB pamięci operacyjnej. Co ważne urządzenie będzie w pełni wodoszczelne i otrzyma spory akumulator o pojemności 4500 mAh.

Galaxy A82

W praktyce Samsung Galaxy A82 szybko zastąpi Samsunga Galaxy A72, któy nie jest opłacalnym wyborem w swoim segmencie cenowym.

Względem poprzedniego modelu z serii Galaxy A80 urządzenie straci wysuwany z obudowy aparat. Raczej nie będziemy po nim płakać. Poprzednik był znacznie cięższy i nie mógł pochwalić się certyfikatem IP.

Źródło: techradar.com