Samsungi Galaxy A40 już z aktualizacją do Androida 10

Samsung wywiązuje się ze swoich zobowiązań i aktualizuje Galaxy A40 do Androida 10.

Samsung zaktualizował już wszystkie swoje flagowe smartfony przewidziane w mapie drogowej aktualizacji do Androida 10. Teraz Koreańczycy zajmują się aktualizowaniem nieco tańszych urządzeń z rodziny Galaxy A.

Źródło: samsung.com

Aktualizacja do Androida 10 i One UI 2.0 dotarła dziś na włoskie egzemplarze Samsunga Galaxy A40.

Paczka zawierająca system operacyjny Android 10 i odświeżoną nakładkę One UI 2.0 waży 1698,94 MB i zawiera poprawki zabezpieczeń datowane na 1 marca 2020 roku. Włoscy użytkownicy Samsungów Galaxy A40 zgłaszają, że oprogramowanie w chwili obecnej dostępne jest jedynie na urządzeniach pochodzących z sieci Vodafone.

Przygotowanie aktualizacji dla Samsunga Galaxy A40 zajęło Samsungowi niespełna trzy miesiące.

Aktualizacja przynosi kilka dużych oraz mnóstwo mniejszych zmian. Interfejs One UI 2.0 wprowadza globalny tryb ciemny z przyciemnionymi taperami, nowy system sterowania za pomocą gestów, płynniejsze animacje, odświeżone emoji, a także zmodyfikowany system zarządzenia uprawnieniami.

Wszyscy użytkownicy Samsungów Galaxy A40, którzy chcą sprawdzić dostępność aktualizacji na swoich urządzeniach powinni przejść do Ustawień > Aktualizacja oprogramowania i wybrać Pobierz i zainstaluj.

Aktualizacja do Androida 10 pojawia się prawie równo rok po premierze urządzenia. Samsung zaprezentował Galaxy A40 19 marca 2019 roku. Model ten sprzedawany jest na rynkach europejskich, gdzie niedostępny jest Samsung Galaxy A30.

Samsung Galaxy A40 to stosunkowo kompaktowy, jak na dzisiejsze standardy smartfon wyposażony w ekran Super AMOLED o przekątnej 5,9 cala. W przeciwieństwie do droższych przedstawicieli z rodziny Galaxy A nie posiada on czytnika linii papilarnych wbudowanego w ekran.

Za wydajność odpowiada procesor Samsung Exynos 7904 w połączeniu z 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej eMMC 5.1.

Aktualizacja do Androida 10 jest pierwszą aktualizacją rozwojową dla Galaxy A40.

Źródło: sammobile.com