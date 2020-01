Samsungi Galaxy A52 i Galaxy A72 zadebiutują wcześniej, niż myśleliśmy?

Dopiero co Samsung zaprezentował Galaxy A51 i Galaxy A71, a Koreańczycy już rejestrują znaki towarowe dla ich następców. Czy warto wstrzymać się z zakupem Galaxy A51 i Galaxy A71? Sprawdzamy i wyjaśniamy

Samsung zaprezentował następców świetnie sprzedających się w naszym kraju modeli Galaxy A50 i Galaxy A70, a już rezerwuje znaki towarowe dla urządzeń kolejnej generacji. Przypominamy, że Samsungi Galaxy A51 i Galaxy A71 będące pierwszymi przedstawicielami serii Galaxy A 2020 zadebiutowały na rynku dosłownie chwilę przed przerwą świąteczną. Urządzenia te nie pojawiły się jeszcze oficjalnie w sprzedaży, ale nie przeszkadza to Samsungowi w złożeniu wniosku o znaki towarowe dla Samsungów Galaxy A52 i Galaxy A72.

Samsung przy okazji zarezerwował również znaki towarowe dla innych modeli. Łącznie we wniosku znalazło się aż 9 nazw.

Dlaczego Samsung tak szybko złożył wniosek o nazwy Galaxy A52 i Galaxy A72? Wszystko wskazuje na to, że Koreańczycy nadal stosować będą numerację wprowadzoną na rynek wraz z serią Galaxy A 2019. Do 2018 roku na rynku w sprzedaży były modele z serii Galaxy A oraz ich tańsze, gorzej wykonane odpowiedniki z serii J i On. W 2019 roku Samsung zlikwidował serię Galaxy J i Galaxy On, ale w zamian zadebiutowały pierwsze budżetowe smartfony z serii Galaxy A. Szybko okazało się to strzałem w dziesiątkę, ponieważ w Afryce i na Bliskim Wschodzie najtańsze modele Galaxy A10 i Galaxy A20 spowodowały, że Samsung odpowiada za niemalże 30 procent tamtego rynku.

Wydaje się, że Samsung po prostu wybiega w przyszłość i rezerwuje nazwy dla modeli z serii Galaxy A na 2021 rok, aby zachować spójność nazewnictwa. W sieci nie ma żadnych plotek, ani przecieków na temat następców modeli Galaxy A51, ani Galaxy A71. Wszyscy konsumenci, którzy zastanawiają się nad zakupem któregoś z tych modeli nie powinni bać się, że chwilę po kupnie Samsung zdecyduje się wprowadzić kolejne urządzenia z jeszcze lepszą specyfikacją techniczną. Podejrzewamy, że Galaxy A52 i Galaxy A72 zadebiutują najwcześniej w czwartym kwartale 2020 roku. Wcześniej w sklepach mogą pojawić się modele Galaxy A51s i Galaxy A71s, które będą lekko ulepszonymi wersjami Galaxy A51 i Galaxy A71.

