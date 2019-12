Samsungi Galaxy M20 i M30 już z aktualizacją do Androida 10

Użytkownicy w Indiach donoszą, że ich smartfony otrzymały aktualizacje wprowadzającą Androida 10 i One UI 2.0

Samsung już na dobre rozpoczął proces aktualizacyjny swoich urządzeń do Androida 10. Po udostępnieniu aktualizacji dla flagowego Galaxy S10 ruszyła cała machina i co chwile kolejne urządzenia otrzymują stabilnego Androida 10. Dziś do grona szczęśliwców dołączyli posiadacze średnipółkowych modeli Galaxy M20 oraz Galaxy M30.

Źródło: samsung.com

Oba te urządzenia według mapy drogowej powinny otrzymać Androida 10 w styczniu 2020 roku, ale Samsung już przyzwyczaił nas do wcześniejszego wprowadzania aktualizacji. Nie inaczej jest tym razem. Indyjscy posiadacze modeli Galaxy M20 oraz Galaxy M30 poinformowali o dostępności nowej aktualizacji, która wprowadza Androida 10 z nową nakładką graficzną One UI 2.0.

Podczas, gdy posiadacze tanich Galaxy M20 i Galaxy M30 mają powody do radości to użytkownicy znacznie droższych modeli Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+ z pewnością są rozczarowani. Flagowe modele z sierpnia tego roku nadal pracują pod kontrolą Androida 9.0 Pie. Za taki stan rzeczy odpowiedzialny jest głównie rysik S-Pen, którego trzeba dostosować do współpracy z nową wersją systemu.

Obecnie aktualizacja Samsungów Galaxy M20 i Galaxy M30 dostępna jest jedynie na urządzeniach z Indyjskiej dystrybucji. Spodziewamy się, że w ciągu najbliższych dni pojawi się na większej ilości urządzeń. Oprogramowanie o numerach wersji M205FDDU3CSL4 dla Galaxy M20 oraz M305FDDU3CSL4 dla Galaxy M30 wprowadza Androida 10 oraz poprawki zabezpieczeń datowane na 1 grudnia 2019 roku.

Aktualizacja do Androida 10 w przypadku urządzeń od Samsunga oznacza także odświeżenie nakładki One UI 2.0. Najnowsze oprogramowanie wprowadza między innymi ulepszony tryb ciemny, a także wsparcie dla nowych, znacznie lepszych gestów nawigacyjnych. Użytkownicy, którzy oczekują drastycznych zmian i wielu nowości mogą czuć się zawiedzeni. Samsung znacząco przebudował swój interfejs wprowadzając nakładkę One UI opartą na Androidzie 9.0 Pie. Aktualizacja do Androida 10 wprowadza jedynie szereg poprawek i ulepszeń.

Źródło: sammobile.com