Samsungi Galaxy Note 10 i Note 9 już z grudniowymi poprawkami

Samsung nie zwalnia tempa i udostępnia najnowsze poprawki zabezpieczeń dla smartfonów z serii Note.

Wszystko wskazuje na to, że Samsung posiada bardzo dobre stosunki z Google. Smartfony Galaxy Note 9 i Galaxy Note 10 otrzymały już poprawki zabezpieczeń datowane na 1 grudnia 2019 roku. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że pierwsi użytkownicy raportowali otrzymanie aktualizacji oprogramowania już w piątek - 29 listopada 2019 roku.

Taka sama sytuacja miała miejsce podczas aktualizacji oprogramowania One UI 2.0 w wersji beta na Samsungi Galaxy S10, które jeszcze w październiku otrzymały poprawki zabezpieczeń datowane na 1 listopada 2019 roku. Mamy nadzieję, że taki stan rzeczy utrzyma się jak najdłużej, a użytkownicy będą mieć dostęp do najnowszych poprawek.

Jak donosi portal sammobile aktualizacja dla Samsungów Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+ dostępna jest już na 25 wybranych rynkach europejskich. Pakiety z najnowszymi poprawkami zabezpieczeń posiadają nazwy N970FXXS1ASKB dla Galaxy Note 10 oraz N975FXXS1ASKB dla Galaxy Note 10+.

Samsung Galaxy Note 9 czyli zeszłoroczny flagowiec koreańskiego producenta również otrzymał aktualizacje z grudniowymi poprawkami zabezpieczeń. Pakiet N960FXXS4CSK2 udostępniony został w chwili obecnej jedynie na niemieckie urządzenia z wolnej dystrybucji.

Aktualizacje dla wszystkich trzech urządzeń wprowadzają jedynie najnowsze poprawki zabezpieczeń firmy Google datowane na 1 grudnia 2019 roku. Samsung nie przewidział innych nowości. Nie powinno to nas dziwić, ponieważ producent przygotowuje się do wprowadzenia Androida 10 z odświeżoną nakładką One UI 2.0 na wyżej wymienione urządzenia.

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji należy przejść do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania > Pobierz i zainstaluj. Aktualizacja rozsyłana jest partiami. Na wszystkie urządzenia powinna trafić w ciągu najbliższych dni/tygodni.

